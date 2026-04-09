«Нужен человеческий контроль» — Содерберг рассказал, как использует ИИ в новом кино
09.04.2026, 2:20, Культура
Стивен Содерберг планирует масштабное использование ИИ в фильме об испано-американской войне.
Погружаясь в конец XIX века для своего нового проекта, Стивен Содерберг одновременно совершает смелый прыжок в будущее, чтобы воплотить этот фильм в жизнь.
Лауреат премии «Оскар» рассказал, что намерен задействовать «огромное количество инструментов искусственного интеллекта» в грядущей картине об испано-американской войне. Режиссёр подчёркивает, что это «потрясающая история», которую до сих пор толком не экранизировали, а на главную роль уже утверждён Вагнер Моура.
— Это действительно сильный сюжет, и никто по-настоящему за него не брался, — пояснил Содерберг в интервью Filmmaker Magazine. — С каждым днём эта история становится всё более актуальной.
— Сейчас мне нужно завершить кастинг. Вагнер Моура уже с нами, но требуется ещё несколько актёров. Интерес проявляют две студии, однако всё упирается в бюджет и то, насколько экономно я смогу это снять. Если удастся собрать идеальный актёрский ансамбль, это превратит релиз в настоящее событие. Зрители почувствуют, что фильм нужно увидеть в кинотеатре сразу, а не ждать пару месяцев до выхода на стримингах. Сейчас вообще странное время для кинопроизводства, — добавил режиссёр.
Параллельно Содерберг заканчивает работу над документальным фильмом о Джоне Ленноне и Йоко Оно и признаётся, что «в последнее время активно экспериментирует с ИИ» в рамках этого проекта.
— Стоит серьёзно обсудить, в чём именно эта технология может быть полезна, — отметил он.
— ИИ оказался незаменим для создания тематически сюрреалистичных образов, которые существуют скорее в пространстве сновидений, чем в буквальном визуальном ряду, — объясняет Содерберг. — Это невероятно увлекательный процесс, хотя порой кажется, что нужно иметь докторскую степень по литературе, чтобы правильно сформулировать запрос. Но, как и любая технология, ИИ категорически требует пристального человеческого контроля.
Режиссёр уточнил, что 90 процентов документальной ленты составляют архивные фотографии, а «оставшиеся 10 минут, распределённые по 90-минутному хронометражу, — это небольшие вставки сгенерированных изображений. Мы используем их, когда герои переходят к философским рассуждениям. Если в их словах нет конкретной визуальной привязки, я создаю сюрреалистичные образы, передающие суть того, что они пытаются выразить».
Использование ИИ в Голливуде остаётся одной из самых острых тем. Тем временем профсоюз SAG-AFTRA поддержал рамочную политику администрации Трампа в области ИИ. Документ призывает Конгресс принять законодательство, включающее родительский контроль, защиту прав интеллектуальной собственности, гарантии Первой поправки, расширение программ подготовки кадров для сферы ИИ, разрешение дата-центрам генерировать собственную энергию и устранение юридических барьеров, ограничивающих инновации в области искусственного интеллекта.
Примечания:
- «Испано-американская война» (1898 г.) — кратковременный вооружённый конфликт между США и Испанией, в результате которого Соединённые Штаты приобрели контроль над Кубой, Пуэрто-Рико, Гуамом и Филиппинами. В контексте того, что Содерберг говорит — «никто раньше ничего подобного не снимал» — это утверждение стоит воспринимать с оговоркой: фильмов на эту тему снималось немало (например, «Рождение нации» Гриффита затрагивает эпоху), однако крупного современного кинематографического высказывания, посвящённого именно этой войне, действительно не было на протяжении многих десятилетий.
- Документальный фильм о Джоне Ленноне и Оно — Содерберг упоминает использование ИИ для визуализации абстрактных философских мыслей. Это важный нюанс: режиссёр использует нейросети не для замены актёров или сценаристов, а как инструмент для создания сюрреалистичной графики, что может стать примером «этичного» и художественно оправданного применения технологии.
- Вагнер Моура — бразильский актёр, наиболее известный по роли Пабло Эскобара в сериале «Наркос». Любопытно, что бразильский актёр берётся за роль в фильме об американо-испанском конфликте — это может говорить о масштабе или нестандартном подходе кастинга.
- SAG-AFTRA — крупнейший профсоюз работников индустрии развлечений в США (Гильдия киноактёров — Американская федерация теле- и радиоартистов). Именно он инициировал знаменитую забастовку 2023 года, в центре которой, среди прочего, стоял и вопрос об использовании ИИ. Примечательно, что теперь профсоюз одобряет рамочную политику Трампа — это можно расценить как попытку компромисса.
- О сюрреалистических образах в документальном кино — подход Содерберга заслуживает внимания: он не заменяет ИИ реальные кадры, а дополняет ими те моменты, где вербальная передача мысли не имеет буквального визуального аналога. Это близко к приёму «визуализации внутреннего монолога», который использовали, например, Кеннет Брана в театральных экранизациях или Терренс Малик в своих поздних работах. Разница в том, что Содерберг делегирует эту задачу алгоритму при условии жёсткого авторского контроля.
- Позиция — режиссёр последовательно занимает прагматичную позицию: не отрицает полезность технологии, но настаивает на неукоснительном контроле со стороны человека.