«Нужен человеческий контроль» — Содерберг рассказал, как использует ИИ в новом кино

Стивен Содерберг планирует масштабное использование ИИ в фильме об испано-американской войне.

Погружаясь в конец XIX века для своего нового проекта, Стивен Содерберг одновременно совершает смелый прыжок в будущее, чтобы воплотить этот фильм в жизнь.

Лауреат премии «Оскар» рассказал, что намерен задействовать «огромное количество инструментов искусственного интеллекта» в грядущей картине об испано-американской войне. Режиссёр подчёркивает, что это «потрясающая история», которую до сих пор толком не экранизировали, а на главную роль уже утверждён Вагнер Моура.

— Это действительно сильный сюжет, и никто по-настоящему за него не брался, — пояснил Содерберг в интервью Filmmaker Magazine. — С каждым днём эта история становится всё более актуальной.

— Сейчас мне нужно завершить кастинг. Вагнер Моура уже с нами, но требуется ещё несколько актёров. Интерес проявляют две студии, однако всё упирается в бюджет и то, насколько экономно я смогу это снять. Если удастся собрать идеальный актёрский ансамбль, это превратит релиз в настоящее событие. Зрители почувствуют, что фильм нужно увидеть в кинотеатре сразу, а не ждать пару месяцев до выхода на стримингах. Сейчас вообще странное время для кинопроизводства, — добавил режиссёр.

Параллельно Содерберг заканчивает работу над документальным фильмом о Джоне Ленноне и Йоко Оно и признаётся, что «в последнее время активно экспериментирует с ИИ» в рамках этого проекта.

— Стоит серьёзно обсудить, в чём именно эта технология может быть полезна, — отметил он.

— ИИ оказался незаменим для создания тематически сюрреалистичных образов, которые существуют скорее в пространстве сновидений, чем в буквальном визуальном ряду, — объясняет Содерберг. — Это невероятно увлекательный процесс, хотя порой кажется, что нужно иметь докторскую степень по литературе, чтобы правильно сформулировать запрос. Но, как и любая технология, ИИ категорически требует пристального человеческого контроля.

Режиссёр уточнил, что 90 процентов документальной ленты составляют архивные фотографии, а «оставшиеся 10 минут, распределённые по 90-минутному хронометражу, — это небольшие вставки сгенерированных изображений. Мы используем их, когда герои переходят к философским рассуждениям. Если в их словах нет конкретной визуальной привязки, я создаю сюрреалистичные образы, передающие суть того, что они пытаются выразить».

Использование ИИ в Голливуде остаётся одной из самых острых тем. Тем временем профсоюз SAG-AFTRA поддержал рамочную политику администрации Трампа в области ИИ. Документ призывает Конгресс принять законодательство, включающее родительский контроль, защиту прав интеллектуальной собственности, гарантии Первой поправки, расширение программ подготовки кадров для сферы ИИ, разрешение дата-центрам генерировать собственную энергию и устранение юридических барьеров, ограничивающих инновации в области искусственного интеллекта.

