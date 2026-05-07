Mortal Kombat II: дешёвый сиквел в жанре «из игры на экран» предлагает то же самое

Мортал Комбат 2: пощады не будет — ни зрителю, ни франшизе. Нужен ли нам вообще сюжет в файтинге про добивания фаталити, или достаточно кровавого зрелища? И почему тогда так скучно?

Продолжение кровавой экранизации 2021 года знаменитого файтинга наконец-то может показать нам сам турнир, но всё это чересчур неубедительно и уныло.

Сиквел кровавого и аляповатого переноса Mortal Kombat на большой экран, случившегося в 2021-м, был неизбежен. И не только потому, что так работает индустрия, и не только оттого, что франшизы по видеоиграм сейчас, возможно, горячее, чем когда-либо, но по куда более существенной причине. Если вы помните, первый фильм — вторая попытка экранизировать игру после сомнительной версии 1995 года с Кристофером Ламбертом — представлял собой предсказуемую череду боевых сцен, сшитых тем, что из вежливости можно было бы назвать сюжетом. Но при этом он воздержался от главного, для некоторых — шокирующего удара: показав множество схваток, он остановился в шаге от тех боёв, которые зритель ждал по умолчанию, так и не явив нам, собственно, турнир «Смертельная битва».

Всё это было утомительной экспозицией, и в том одна из причин, почему лента не нашла контакта со многими критиками и фанатами, — помимо того, что она была попросту не слишком хороша, что тоже, знаете ли, стало небольшой проблемкой. Фильм выходил в составе «анти-нолановского» ковидного года Warner Bros., когда студия выбрасывала весь пакет своих релизов одновременно и в кинотеатры, и на HBO Max. В прокате он показал себя так себе, зато стал самым просматриваемым фильмом года на стриминговой платформе, обойдя куда более амбициозные тайтлы вроде «Дюны». Сиквел получает более шумный прокатный старт, но оглушительный успех предшественника на малом экране был знаком не только странного времени, но и того, где именно фанатам, возможно, лучше всего наслаждаться этими фильмами: по телевизору, глубокой ночью, при изрядно пониженных ожиданиях. Обращение с фильмом вроде Mortal Kombat II как с блокбастером премиум-формата не идёт ему на пользу: его мусорная природа делается не очаровательной, а раздражающей, — эдакий уличный боец, которого вдруг принудили драться на платном PPV-канале. И пусть этот раз картина, кажется, верна названию — Mortal Kombat в Mortal Kombat II действительно состоится, — происходящего всё равно категорически не хватает для Imax-экрана.

Всё вокруг возмутительно плоско, но при этом временами до невнятицы запутанно: болтовня про какие-то «миры» и амулеты, возможно, и сгодилась бы фоном в игре — детали, которые даже не требовалось знать, чтобы получать удовольствие от игрового процесса, — но работать в качестве сюжета отказывается наотрез. Теперь, когда судьба мира висит на исходе грандиозного турнира, хорошие парни (во главе с возвращающимися лицами вроде Джессики Макнэми — Сони Блейд — из «Дома и в пути» и Мехкада Брукса — Джакса — из «Настоящей крови») должны завербовать вышедшую в тираж кинозвезду боевиков Джонни Кейджа (Карл Урбан), чтобы тот всех спас. На бумаге есть что-то забавное в раскладе, когда персонаж а-ля Жан-Клод Ван Дамм вдруг вынужден доказывать свои умения на реальном ринге, но сценарий Джереми Слейтера — одного из виновников проклятого перезапуска «Фантастической четвёрки» 2015 года — не способен высечь из этого решительно никакого юмора. Да и вообще ничего не способен высечь: тональность скачет от тяжеловесной серьёзности до глянцевой самоиронии без малейшего зазора между ними. Неуклюжие эмоциональные сбои (Китана получает от Джейд стальной веер в знак их дружбы — рыдайте) налетают на шутливые пародии на боевики 80-х внутри фильма в формате «кино о кино».

Впрочем, всё это едва ли волнует большинство зрителей премьерного уик-энда, которые рассядутся в зале прежде всего ради острых ощущений от драк. Драк тут, положим, много, но есть в них что-то доводящее до белого каления неинтересное: двухчасовой дразнящий аттракцион, который упорно не желает выстрелить. Первый фильм демонстрировал готовность воспроизводить грубое, калечащее насилие игры, и здесь его тоже прибавилось (хотя на этот раз выглядит оно менее эффектно-мерзко), однако предвкушение очередного протыкания насквозь ни разу не захватило меня по-настоящему. Без возможности самому взяться за джойстик нам остаётся лишь надеяться, что вернувшийся в режиссёрское кресло Саймон МакКуойд сумеет втянуть нас в экран и заставить всё это прочувствовать, чтобы наши тела вздрагивали от каждого тычка. Но хореография нарезана до того грубо, а ставки так ничтожны (смерть в этой игре — ещё далеко не конец), что заботиться обо всём этом всё труднее.

Мир вокруг схваток столь же разочаровывает: нас без конца перебрасывают туда-сюда меж нескольких по-разному оформленных миров, и МакКуойду так и не удаётся проапгрейдить их с видеоигрового уровня до полноценного киноэкрана. Якобы грандиозная вселенная напрочь лишена какого-либо погружения. От всего этого ощутимо несёт дешёвкой, которую следовало бы отправить прямиком на малые экраны: наигранная актёрская подача, ходульные диалоги, мишурные спецэффекты, жестянкой звенящий саундтрек, костюмы из магазина «всё для Хэллоуина» — но без того буйного веселья, которое должно было бы ко всему этому прилагаться. «Майнкрафт», «Марио» и «Соник» по-прежнему делают сборы, так что ждите очередной кассовой победы Warner Bros., но для тех из нас, кто всё ещё смотрит, это очередное поражение.

