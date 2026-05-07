Mortal Kombat II: дешёвый сиквел в жанре «из игры на экран» предлагает то же самое
07.05.2026
Мортал Комбат 2: пощады не будет — ни зрителю, ни франшизе. Нужен ли нам вообще сюжет в файтинге про добивания фаталити, или достаточно кровавого зрелища? И почему тогда так скучно?
Продолжение кровавой экранизации 2021 года знаменитого файтинга наконец-то может показать нам сам турнир, но всё это чересчур неубедительно и уныло.
Сиквел кровавого и аляповатого переноса Mortal Kombat на большой экран, случившегося в 2021-м, был неизбежен. И не только потому, что так работает индустрия, и не только оттого, что франшизы по видеоиграм сейчас, возможно, горячее, чем когда-либо, но по куда более существенной причине. Если вы помните, первый фильм — вторая попытка экранизировать игру после сомнительной версии 1995 года с Кристофером Ламбертом — представлял собой предсказуемую череду боевых сцен, сшитых тем, что из вежливости можно было бы назвать сюжетом. Но при этом он воздержался от главного, для некоторых — шокирующего удара: показав множество схваток, он остановился в шаге от тех боёв, которые зритель ждал по умолчанию, так и не явив нам, собственно, турнир «Смертельная битва».
Всё это было утомительной экспозицией, и в том одна из причин, почему лента не нашла контакта со многими критиками и фанатами, — помимо того, что она была попросту не слишком хороша, что тоже, знаете ли, стало небольшой проблемкой. Фильм выходил в составе «анти-нолановского» ковидного года Warner Bros., когда студия выбрасывала весь пакет своих релизов одновременно и в кинотеатры, и на HBO Max. В прокате он показал себя так себе, зато стал самым просматриваемым фильмом года на стриминговой платформе, обойдя куда более амбициозные тайтлы вроде «Дюны». Сиквел получает более шумный прокатный старт, но оглушительный успех предшественника на малом экране был знаком не только странного времени, но и того, где именно фанатам, возможно, лучше всего наслаждаться этими фильмами: по телевизору, глубокой ночью, при изрядно пониженных ожиданиях. Обращение с фильмом вроде Mortal Kombat II как с блокбастером премиум-формата не идёт ему на пользу: его мусорная природа делается не очаровательной, а раздражающей, — эдакий уличный боец, которого вдруг принудили драться на платном PPV-канале. И пусть этот раз картина, кажется, верна названию — Mortal Kombat в Mortal Kombat II действительно состоится, — происходящего всё равно категорически не хватает для Imax-экрана.
Всё вокруг возмутительно плоско, но при этом временами до невнятицы запутанно: болтовня про какие-то «миры» и амулеты, возможно, и сгодилась бы фоном в игре — детали, которые даже не требовалось знать, чтобы получать удовольствие от игрового процесса, — но работать в качестве сюжета отказывается наотрез. Теперь, когда судьба мира висит на исходе грандиозного турнира, хорошие парни (во главе с возвращающимися лицами вроде Джессики Макнэми — Сони Блейд — из «Дома и в пути» и Мехкада Брукса — Джакса — из «Настоящей крови») должны завербовать вышедшую в тираж кинозвезду боевиков Джонни Кейджа (Карл Урбан), чтобы тот всех спас. На бумаге есть что-то забавное в раскладе, когда персонаж а-ля Жан-Клод Ван Дамм вдруг вынужден доказывать свои умения на реальном ринге, но сценарий Джереми Слейтера — одного из виновников проклятого перезапуска «Фантастической четвёрки» 2015 года — не способен высечь из этого решительно никакого юмора. Да и вообще ничего не способен высечь: тональность скачет от тяжеловесной серьёзности до глянцевой самоиронии без малейшего зазора между ними. Неуклюжие эмоциональные сбои (Китана получает от Джейд стальной веер в знак их дружбы — рыдайте) налетают на шутливые пародии на боевики 80-х внутри фильма в формате «кино о кино».
Впрочем, всё это едва ли волнует большинство зрителей премьерного уик-энда, которые рассядутся в зале прежде всего ради острых ощущений от драк. Драк тут, положим, много, но есть в них что-то доводящее до белого каления неинтересное: двухчасовой дразнящий аттракцион, который упорно не желает выстрелить. Первый фильм демонстрировал готовность воспроизводить грубое, калечащее насилие игры, и здесь его тоже прибавилось (хотя на этот раз выглядит оно менее эффектно-мерзко), однако предвкушение очередного протыкания насквозь ни разу не захватило меня по-настоящему. Без возможности самому взяться за джойстик нам остаётся лишь надеяться, что вернувшийся в режиссёрское кресло Саймон МакКуойд сумеет втянуть нас в экран и заставить всё это прочувствовать, чтобы наши тела вздрагивали от каждого тычка. Но хореография нарезана до того грубо, а ставки так ничтожны (смерть в этой игре — ещё далеко не конец), что заботиться обо всём этом всё труднее.
Мир вокруг схваток столь же разочаровывает: нас без конца перебрасывают туда-сюда меж нескольких по-разному оформленных миров, и МакКуойду так и не удаётся проапгрейдить их с видеоигрового уровня до полноценного киноэкрана. Якобы грандиозная вселенная напрочь лишена какого-либо погружения. От всего этого ощутимо несёт дешёвкой, которую следовало бы отправить прямиком на малые экраны: наигранная актёрская подача, ходульные диалоги, мишурные спецэффекты, жестянкой звенящий саундтрек, костюмы из магазина «всё для Хэллоуина» — но без того буйного веселья, которое должно было бы ко всему этому прилагаться. «Майнкрафт», «Марио» и «Соник» по-прежнему делают сборы, так что ждите очередной кассовой победы Warner Bros., но для тех из нас, кто всё ещё смотрит, это очередное поражение.
Примечания:
- «Смертельная битва» (Mortal Kombat). Знаменитая серия файтингов, созданная Эдом Буном и Джоном Тобиасом и впервые выпущенная в 1992 году компанией Midway Games. Славится extreme-жестокостью: серия финишеров — «фаталити» (fatalities) — стала культурным феноменом и предметом дебатов о насилии в видеоиграх (включая знаменитые слушания в Конгрессе США в 1993 году[29]).
- «Интеллектуальная собственность от видеоигр» (video game IP). После десятилетий провальных адаптаций индустрия наконец нашла рабочие формулы — «Майнкрафт», «Соник», «Марио» стали кассовыми хитами. Однако, как показывает данная рецензия, коммерческий успех далеко не всегда коррелирует с художественным качеством.
- Кристофер Ламбер (Christopher Lambert). Франко-американский актёр, известный прежде всего по роли Коннора Маклауда в серии «Горец» (1986). Его появление в «Смертельной битве» (1995) в роли Райдена[30] — бога грома — стало предметом многочисленных шуток, поскольку Ламбер был явно не в лучшей форме, а его акцент звучал неубедительно в контексте боевого божества. Фильм Пола У. С. Андерсона (не путать с Полом Томасом Андерсоном) при всём том собрал 122 миллиона долларов при бюджете в 18 миллионов и стал культовым в среде фанатов.
- Warner Bros. Одна из крупнейших голливудских киностудий. Упоминание Warner в контексте ковидного года отсылает к скандальному решению студии в декабре 2020 года: весь прокатный слейт 2021 года был одновременно запущен в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max, без предварительного согласования с авторами и кинотеатральными операторами. Это решение вызвало массовые протесты — и, как упоминается в статье, привело к конфликту с Кристофером Ноланом.
- «Нолан-отчуждённый» (Nolan-alienating). В 2020–2021 годах Нолан публично раскритиковал решение Warner Bros. о гибридном прокате, назвав HBO Max «худшей стриминговой платформой». В результате его следующий фильм — «Оппенгеймер» (2023) — вышел при поддержке Universal Pictures, а не Warner, что стало одним из наиболее громких переходов режиссёра между студиями в новейшей истории Голливуда.
- HBO Max (ныне — Max). Стриминговая платформа Warner Bros. Discovery. В 2023 году была ребрендингирована в просто «Max», объединив контент HBO Max и Discovery+.
- «Уличный боец на платной трансляции» (street fighter suddenly forced to go pay-per-view). Метафора, достойная отдельного внимания. Pay-per-view (PPV) — модель дистрибуции, при которой зритель платит за каждую трансляцию отдельно (традиционно — за боксёрские поединки и реслинг). Автор подчёркивает: фильм, который неплохо чувствовал себя в «дешёвом» формате (дома, ночью, с пивом), оказывается неуместен в дорогом кинотеатральном формате, — как уличный боец, которому неловко на гала-турнире.
- IMAX. Формат кинопоказа с увеличенным экраном (до 22 × 16 метров) и улучшенной звуковой системой. Традиционно ассоциируется с крупнобюджетным зрелищным кино — природными документальными фильмами, научной фантастикой и эпическими блокбастерами. Присутствие «Смертельной битвы II» в IMAX — скорее индикатор маркетинговой амбиции, нежели художественной необходимости.
- «Реалмы» (realms). Терминология вселенной Mortal Kombat. В лоре игры существует несколько измерений-реалмов: Земное царство (Earthrealm), Преисподняя (Netherrealm), Внешний мир (Outworld) и др. Для непосвящённого зрителя — и, как следует из рецензии, даже для посвящённого — этот лор может быть избыточен и нечитаем на экране.
- Джессика Макнэми (Jessica McNamee). Австралийская актриса, известная по австралийскому сериалу «Домой и в путь» и голливудским фильмам «Мег» (2018) и «Мортал Комбат» (2021). Исполняет роль Сони Блейд — одной из центральных героинь франшизы, специалиста по боевым искусствам и сотрудницы спецподразделения.
- [11] «Домой и в путь» (Home and Away). Австралийский мыльный сериал, идущий с 1988 года на канале Seven Network. Один из наиболее продолжительных сериалов австралийского телевидения. Упоминание актёрского происхождения из мыльной оперы — тонкий намёк на уровень «серьёзности» каста.
- Мехкад Брукс (Mehcad Brooks). Американский актёр, известный по роли в сериале «Настоящая кровь» и роли Джимми Олсена в «Супергёрл». Исполняет роль Джексона «Джекса» Бриггса — специалиста по кибернетическим протезам.
- «Настоящая кровь» (True Blood). Американский телесериал канала HBO (2008–2014), основанный на серии романов Шарлин Харрис «The Southern Vampire Mysteries». Действие происходит в мире, где вампиры легализовали своё существование. Автор статьи использует актёрские «происхождения» как иронический приём: вся команда «героев» собрана из телевизионных «вторых рядов».
- Карл Урбан (Karl Urban). Новозеландский актёр, известный по ролям Эомера в «Властелине колец», Бонса в «Стар Треке» и Билли Бутчера в сериале «Пацаны» (The Boys). Его кастинг в роли Джонни Кейджа — самовлюблённой голливудской звезды боевиков, вынужденной участвовать в турнире на выживание, — потенциально интересен, но, как отмечает рецензент, сценарий не даёт ему материала для раскрытия.
- Жан-Клод Ван Дамм (Jean-Claude Van Damme). Бельгийский мастер боевых искусств и актёр, звезда боевиков 1980–90-х («Кикбоксер», «Универсальный солдат», «Уличный боец»). Персонаж Джонни Кейджа во вселенной Mortal Kombat во многом вдохновлён именно Ван Даммом и подобными ему звёздами — мускулистыми, самовлюблёнными, экзальтированными. Ирония в том, что сам Ван Дамм когда-то был связан с проектом Mortal Kombat на ранних стадиях разработки игры, но в итоге не принял участия.
- Джереми Слейтер (Jeremy Slater). Американский сценарист и продюсер, известный по работе над «Фантастической четвёркой» (2015), сериалом «Академия Амбрелла» и «Лунным рыцарем» (2022) для Marvel. Его вовлечённость в «Фантастическую четвёрку» — один из наиболее токсичных проектов в современной истории Голливуда — омрачает репутацию, хотя его более поздние работы были встречены значительно теплее.
- «Фантастическая четвёрка» (Fantastic Four, 2015). Провальная попытка перезапуска франшизы Marvel, снятая Джошем Транком. Фильм стал одним из наиболее критикуемых супергеройских фильмов десятилетия; съёмки сопровождались конфликтами между режиссёром и студией Fox, а кассовые сборы не окупили бюджет. Транк публично обвинил студию в саботаже; инцидент стал хрестоматийным примером студийного вмешательства в творческий процесс.
- Китана (Kitana). Персонаж серии Mortal Kombat — принцесса Внешнего мира (Outworld), мастер боев с использованием стальных вееров-лезвий. Одна из наиболее популярных героинь франшизы; присутствует в играх с 1993 года (Mortal Kombat II).
- [19] Стальной веер (steel fan). Фирменное оружие Китаны — пара металлических вееров с заточенными краями. В играх это одно из наиболее элегантных и смертоносных оружий.
- Джейда (Jade). Персонаж серии Mortal Kombat — подруга и телохранительница Китаны, вооружённая посохом и бумерангом-бо. В лоре игры Джейда и Китана — давние союзницы, что автор статьи иронично комментирует, рекомендуя «плакать» над эмоциональной сценой передачи веера.
- «Посадка на колье» (impaling). Отсылка к одному из фирменных «фаталити» Mortal Kombat — приёму, при котором противник насаживается на остроконечный предмет. В контексте рецензии — метафора любого зрелищного насилия, которое должно шокировать, но не делает этого из-за плохой подачи.
- [22] Сайм Маккуоид (Simon McQuoid). Австралийский режиссёр, для которого «Смертельная битва» (2021) стала полнометражным дебютом (до этого он снимал рекламные ролики). Его возвращение для сиквела — стандартная практика в франшизном кино, хотя, как видно из рецензии, не всегда оправданная.
- [23] «Смерть — не конец» (death is not the end). Ключевой лорный элемент Mortal Kombat: персонажи могут быть убиты и воскрешены, перевоплощены, перемещены между реалмами и т. д. Для игрового процесса это нормально (иначе нельзя было бы «убить» играбельного персонажа), но для кинематографического повествования это разрушает ставки: если смерть обратима, зритель перестаёт бояться за персонажей.
- «Жестяные» (tinny). Помимо буквального значения («жестяной, звучащий как жесть»), в британском сленге tinny может означать «дешёвый, низкокачественный». Автор использует это слово для описания звукового ряда фильма, который звучит дёшево и неубедительно.
- «Карнавальные костюмы на Хеллоуин» (Halloween costumes). Сравнение игровых костюмов персонажей с магазинными карнавальными костюмами — один из наиболее язвительных комплиментов в рецензии. Автор намекает, что костюмы выглядят не как продуманные кинематографические образы, а как дешёвые вариации, купленные в магазине «всё по доллару» перед Хеллоуином.
- «Майнкрафт» (Minecraft). Фильм «Майнкрафт» (2025) по одноимённой видеоигре Mojang Studios. Стал крупным кассовым хитом, несмотря на смешанные отзывы критиков. Автор статьи упоминает его как пример того, что коммерческий успех экранизации видеоигры не зависит от её художественных достоинств.
- Марио (Mario). «Братья Супер Марио» (The Super Mario Bros. Movie) — анимационный фильм от Illumination по франшизе Nintendo. Стал одним из самых кассовых анимационных фильмов в истории.
- Соник (Sonic). Серия фильмов «Соник в кино» (2020, 2022, 2024) по франшизе Sega. Трилогия стала одним из наиболее успешных примеров экранизации видеоигр, хотя первый фильм изначально вызвал скандал из-за дизайна персонажа, который студия была вынуждена переработать после массированного негативного отклика в сети.
- Слушания в Конгрессе США (1993). В декабре 1993 года сенатор Джозеф Либерман провёл слушания по вопросу насилия в видеоиграх, на которых Mortal Kombat и Night Trap были представлены в качестве основных «доказательств». Слушания привели к созданию рейтинговой системы ESRB (Entertainment Software Rating Board) в 1994 году — добровольной системы возрастной классификации видеоигр, существующей по сей день.
- Райден (Raiden). Персонаж серии Mortal Kombat — бог грома и покровитель Земного царства. Один из наиболее узнаваемых персонажей франшизы, визуально вдохновлённый японскими кайданами (историями о призраках) и китайской мифологией о божествах молний.
