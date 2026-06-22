Когда Миньоны встретили Лавкрафта: Франшиза «Гадкий я» внезапно выдала свой лучший фильм за 16 лет

Фильм кажется умнее, безумнее и смешнее до того, как в уравнении появляются монстры, но магия счастливого числа срабатывает для этой по большей части восхитительной седьмой части франшизы.

В вечер открытия Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси в этом году, сразу после церемонии награждения и короткого камео Гильермо дель Торо (который без микрофона выкрикнул в зал: «К черту ИИ!»), состоялась мировая премьера фильма «Миньоны и Монстры» от студии Illumination.

В этом есть смысл: штаб-квартира анимационной студии Illumination находится в Париже, и для Анси они — почти местные герои. Но премьера в первый же вечер этого престижного фестиваля обретает еще больший смысл, как только вы посмотрите сам фильм. Это очаровательное, ярко анимированное любовное послание золотой эре Голливуда и ода самому ритуалу похода в кино. Конечно, это не совсем то же самое, что один из самых прославленных режиссеров мира, кричащий «К черту ИИ!», но по духу фильм подобрался к этому гораздо ближе, чем вы могли бы себе представить.

Фильм построен на рамочной композиции. Экскурсовод ведет группу киноманов через… выставку? Музей? Голливудские декорации? (не совсем понятно). В итоге они оказываются перед статуей двух миньонов — Джеймса и Генри.

Экскурсионная группа, конечно, знает, кто такие миньоны. Как иначе? За те 16 лет, что прошли с момента, когда первый «Гадкий я» ворвался на экраны, миньоны были систематизированы и клонированы. Они стали основой для поистине впечатляющего ассортимента потребительских товаров, поселились в тематических парках Universal по всему миру и породили собственную спин-офф-франшизу.

Но конкретно эти два миньона? О них никто никогда не слышал.

Так начинается история Генри, Джеймса и целой кучи других миньонов. Как и многие их собратья на заре времен, они были не слишком хороши в поиске злого повелителя для поклонения (которого сами миньоны на своем специфическом наречии называют «большим боссом»). На самом деле, у них есть скверная привычка случайно убивать своих злодеев. Но после инцидента на съемках ковбойского фильма они оказываются в Голливуде. Поначалу они производят фурор: от них без ума пара грузных руководителей студии (озвученных Джеффом Бриджесом) и упрямый режиссер (Кристоф Вальц). Но вскоре миньоны решают отправиться в самостоятельное плавание. Видите ли, Джеймс — истинный творец. У него душа поэта. А если вы перепутаете его с Генри, ничего страшного, это тоже нормально.

«Миньоны и Монстры», как и само название, — это фильм, состоящий из двух половин. Первая половина служит удивительно почтительным чествованием Старого Голливуда. Это дань уважения не только ранним комикам немого кино, перед которыми миньоны явно в огромном долгу, но и всему кинематографу: от «Гражданина Кейна» (отсылка к нему вызвала один из самых громких взрывов хохота в зале) до «Касабланки» и дешевой фантастики из автокинотеатров (лучшее вымышленное название здесь — «Они пришли со звезд, чтобы ударить тебя сковородкой»). Переход от немого кино к звуковому обыгрывается в эпизоде, заимствованном из «Поющих под дождем». А еще здесь есть сцена вечеринки, явно вдохновленная недавним недооцененным «Вавилоном» Дэмьена Шазелла, которая находит похожую прелесть в раннем голливудском распутстве.

Есть что-то особенное — осмелимся сказать, трогательное — в том, как «Миньоны и Монстры» взаимодействуют с кинематографом прошлого. Фильм открывается современным логотипом Universal, а затем «перематывается» к заставке студии 1920-х годов; даже в логотипе Illumination их главные маскоты (да, миньоны) выполнены в стиле «резинового шланга» (кажется, они вполне могли бы тусоваться с Пароходиком Вилли). Вступительные титры и вовсе вклеивают миньонов в настоящие классические фильмы. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как бы они смотрелись в прорывном фильме Жоржа Мельеса 1902 года «Путешествие на Луну», что ж, вот ваш шанс.

Всё это ощущается живым в такой степени, в какой франшиза «Гадкий я» в целом не ощущалась уже очень давно. Что делает эту серию такой веселой, так это то, что она обычно состоит из убойных комедийных моментов, которые худо-бедно складываются в цельное и развлекательное зрелище. И даже когда они не совсем стыкуются, есть за что уважать франшизу, которая настолько сильно сфокусирована на гэгах.

Каждая новая картина привносит какую-то изюминку или небольшое усложнение — как в основную серию «Гадкий я», так и в фильмы про «Миньонов» (это третий спин-офф после «Грювитации» 2022 года). Но при этом вы всегда более или менее знаете, чего ожидать.

Что делает «Миньонов и Монстров» таким глотком свежего воздуха, так это то, что вы не совсем уверены, куда сюжет повернет дальше и за какую тему возьмется. Примерно на экваторе фильм переходит на более знакомую территорию: миньоны призывают злого слизеподобного демона с кучей глаз, и теперь им предстоит придумать, как его победить. Огромные штуковины, врезающиеся в здания, — это классика «Миньонленда». Вы можете буквально кожей почувствовать, как Пьер Коффен — режиссер фильма и бессменный голос миньонов — сталкивается со статус-кво франшизы и пытается обмануть эти ожидания. Он был здесь с самого первого «Гадкого я», сняв первые три фильма основной франшизы и первый сольник миньонов. Никто не знает эти странные маленькие желтые «Тик-Таки» лучше, чем он. Он знает, что работает, а что нет.

И даже когда кажется, что вы уже видели нечто подобное, сердце «Миньонов и Монстров» пробивается наружу, а сюжет подкидывает достаточно «крученых мячей», чтобы вам не было скучно. Какое отношение ко всему происходящему имеет, например, побочная линия, где миньоны преследуют парня в костюме робота из фильмов категории «Б» (Джесси Айзенберг)? И разве мог лавкрафтианский гуль Гуми в озвучке Трея Паркера быть еще милее?

Ближе к финалу «Миньоны и Монстры» выстраиваются в искреннюю, открытую оду силе коллективного похода в кино. Это неожиданно эмоциональный трибьют, который заставляет поверить, что этот фильм может стать лучшим во франшизе — возможно, со времен самого первого «Гадкого я». Он также доказывает, насколько пластичны эти персонажи и как, если поместить их в правильный повествовательный и тематический контекст, они способны вызывать резонанс, выходящий далеко за рамки бесчисленного мерча и аттракционов в тематических парках. «Миньоны и Монстры» — это чистое, колоссальное удовольствие. Кто бы мог подумать?

Контекст:

Об Illumination как «европейской аномалии». Illumination — уникальный случай в анимационной индустрии: европейская студия (Париж), производящая голливудские блокбастеры. В отличие от Pixar (Калифорния), DreamWorks (Калифорния) и Aardman (Бристоль, Великобритания), Illumination балансирует между европейской «ремесленностью» и американской «коммерческостью». «Миньоны и монстры», — наиболее «европейский» фильм студии: благоговение перед историей кино, любовь к немому юмору, внимание к визуальной культуре.

Illumination — уникальный случай в анимационной индустрии: европейская студия (Париж), производящая голливудские блокбастеры. В отличие от Pixar (Калифорния), DreamWorks (Калифорния) и Aardman (Бристоль, Великобритания), Illumination балансирует между европейской «ремесленностью» и американской «коммерческостью». «Миньоны и монстры», — наиболее «европейский» фильм студии: благоговение перед историей кино, любовь к немому юмору, внимание к визуальной культуре. О феномене «Миньонов». Миньоны — один из наиболее коммерчески успешных анимационных брендов в истории, уступающий, возможно, только Микки Маусу и Покемонам. Их успех — не случаен: миньоны — «пустой сосуд» (empty vessel), в который зритель может проецировать что угодно. Они не имеют «личности» в традиционном смысле, но обладают узнаваемостью — жёлтые, одноглазые, в комбинезонах. Это — формула, которую Illumination повторяет уже 16 лет.

Миньоны — один из наиболее коммерчески успешных анимационных брендов в истории, уступающий, возможно, только Микки Маусу и Покемонам. Их успех — не случаен: миньоны — «пустой сосуд» (empty vessel), в который зритель может проецировать что угодно. Они не имеют «личности» в традиционном смысле, но обладают узнаваемостью — жёлтые, одноглазые, в комбинезонах. Это — формула, которую Illumination повторяет уже 16 лет. О «франшизной усталости». «Миньоны и монстры» — исключение из тренда: последним «Гадким я» стало «скучно». Фильм нарушает формулу — и именно поэтому работает. Это — урок для всей индустрии: франшиза жива до тех пор, пока способна удивлять.

Примечания:

Анси (Annecy): Самый престижный в мире фестиваль анимационного кино, который ежегодно проходит во Франции. Своеобразные «Канны» для мультфильмов.

Самый престижный в мире фестиваль анимационного кино, который ежегодно проходит во Франции. Своеобразные «Канны» для мультфильмов. Гильермо дель Торо и ИИ: Гениальная деталь от автора статьи. Дель Торо («Лабиринт Фавна», «Пиноккио») — ярый защитник традиционной анимации и ручного труда художников. В реальности (в 2023-24 годах) он уже неоднократно резко высказывался против ИИ. То, что в 2026 году он кричит «Fuck AI» со сцены — идеальное попадание в характер.

Гениальная деталь от автора статьи. Дель Торо («Лабиринт Фавна», «Пиноккио») — ярый защитник традиционной анимации и ручного труда художников. В реальности (в 2023-24 годах) он уже неоднократно резко высказывался против ИИ. То, что в 2026 году он кричит «Fuck AI» со сцены — идеальное попадание в характер. Стиль резинового шланга (Rubber-hose animation): Исторический термин. Первый стиль американской анимации 1920-х годов (самый яркий пример — ранний Микки Маус / «Пароходик Вилли»). Конечности персонажей рисовались без суставов, изгибаясь плавно, как шланги.

Исторический термин. Первый стиль американской анимации 1920-х годов (самый яркий пример — ранний Микки Маус / «Пароходик Вилли»). Конечности персонажей рисовались без суставов, изгибаясь плавно, как шланги. «Путешествие на Луну» (1902): Культовый немой короткометражный фильм Жоржа Мельеса (тот самый, где ракета врезается Луне прямо в глаз).

Культовый немой короткометражный фильм Жоржа Мельеса (тот самый, где ракета врезается Луне прямо в глаз). «Вавилон» (Babylon, 2022): Фильм Дэмьена Шазелла с Брэдом Питтом и Марго Робби о диких, наркотических и развратных вечеринках Голливуда 1920-х годов во время перехода от немого к звуковому кино. Представить миньонов на такой вечеринке — это уморительно.

Фильм Дэмьена Шазелла с Брэдом Питтом и Марго Робби о диких, наркотических и развратных вечеринках Голливуда 1920-х годов во время перехода от немого к звуковому кино. Представить миньонов на такой вечеринке — это уморительно. Лавкрафтианский гуль (Lovecraftian ghoulie): Отсылка к Говарду Лавкрафту, создателю Ктулху. Монстр, который выглядит как хтоническое чудовище с щупальцами и множеством глаз.

Отсылка к Говарду Лавкрафту, создателю Ктулху. Монстр, который выглядит как хтоническое чудовище с щупальцами и множеством глаз. Трей Паркер: Создатель «Южного парка». Его привлечение к озвучке монстра — еще одна отличная киноманская шутка создателей фильма.

К просмотру:

«Гадкий я» (Despicable Me, 2010) — начало франшизы; обязателен.

— начало франшизы; обязателен. «Миньоны» (Minions, 2015) — первый спинофф.

— первый спинофф. «Поющие под дождём» (Singin’ in the Rain, 1952) — для понимания отсылок.

— для понимания отсылок. «Гражданин Кейн» (Citizen Kane, 1941) — для понимания, почему шутка «получила один из громчайших хохмов вечера».

— для понимания, почему шутка «получила один из громчайших хохмов вечера». «Путешествие на Луну» (A Trip to the Moon, 1902, Жорж Мельес) — 14 минут, доступен на YouTube. Для понимания вставок в титрах.

— 14 минут, доступен на YouTube. Для понимания вставок в титрах. «Вавилон» (Babylon, 2022) — для понимания параллели и стиля.

— для понимания параллели и стиля. «План 9 из открытого космоса» (Plan 9 from Outer Space, 1957) — для понимания эстетики «дешёвой sci-fi», которую пародируют «Миньоны».

К чтению: