Кофе, дождь и Ктулху — инди-детектив Silver Pines влюбляет в себя с первого звонка

Заброшенные лавки, полуразрушенные доходные дома и гниющие катакомбы канализации служат мрачными декорациями для частного сыщика, идущего по следу пропавшего рок-барда.

В забытом богом, вымершем городке непутевый частный детектив разыскивает исчезнувшего музыканта и девушку, которую тот то ли убил, то ли нет. Звучит как завязка новой части Silent Hill или сценарий утерянного шедевра Дэвида Линча из девяностых. На самом деле Silver Pines — это ни то и ни другое. И одновременно — и то, и другое сразу. Если подобная смесь разжигает ваш аппетит, задержитесь у экрана: впереди еще много интересного.

Silver Pines, созданная скандинавской студией Wych Elm Games, представляет собой мрачное приключение в формате метроидвании. Вы берете на себя роль Реда Уокера — помятого жизнью частного сыщика с тяжелой, шаркающей походкой. Вам предстоит исследовать двухмерный мир, сотканный из заколоченных магазинов, полуразрушенных многоквартирных домов и зловонных туннелей коллекторов. Официальная версия гласит, что жители покинули город из-за надвигающейся бури, однако очень скоро становится ясно: здесь творится нечто неизмеримо более жуткое. Некий клиент нанимает вас найти певца и композитора Эдди Вельвета, но истинные мотивы заказчика скрыты во мраке. Единственная связь с ним поддерживается через уличные таксофоны, разбросанные по округе. Они же служат точками сохранения — разумеется, если у вас найдется лишняя долларовая монетка, чтобы оплатить звонок. Каждая локация битком набита зацепками и головоломками: то странная газетная вырезка на стене, то зловещая статуя, требующая недостающего фрагмента. Отыскивая эти артефакты, вы открываете доступ в новые комнаты и все глубже погружаетесь в пучину тайны.

Этот формат покажется до боли знакомым любому, кто запускал point-and-click (укажи и щёлкни) квесты за последние тридцать лет: велосипед игра не изобретает. А когда из темноты неизбежно полезут чудовища, вам придется отбиваться от них ножами, которые ломаются от пары ударов, и пистолетами, чья мучительно долгая перезарядка в условиях дефицита патронов мгновенно напоминает: вы ступили на территорию классического survival horror (выживание в кошмаре).

Но тем, что выделяет Silver Pines из вереницы жанровых поделок, оказывается ее безупречное чувство стиля, выверенный, неспешный темп и великолепно выстроенная мифология. Анимация главного героя выполнена с помощью ротоскопирования, благодаря чему детектив выглядит как сошедший с экранов пьянчуга из классического нуара, спотыкающийся в темноте и неуклюже шарящий руками в поисках улик. Каждая сцена проработана до мельчайших деталей: от причудливых картин и обшарпанной мебели до искрящих неоновых вывесок. При этом параллакс-скроллинг создает поразительный эффект глубины: бродя по сырым улицам, вы отчетливо видите вдали очертания локаций, в которые вам только предстоит заглянуть. Каждая комната поставлена с режиссерским изяществом: когда вы двигаетесь, свет из грязных окон или абажура старой лампы заставляет осколки теней медленно ползти по обоям. Художники студии тонко чувствуют эстетику фильм-нуара, что лишь подчеркивает меланхоличный саундтрек — тягучая джазовая смесь в духе Анджело Бадаламенти и Вангелиса, звучащая словно из прокуренного подвального бара.

По мере прохождения карта города расширяется, открывая новые районы. Вы встретите горстку странных обитателей, по каким-то причинам проигнорировавших эвакуацию: среди них — циничный шеф местной полиции и тоскующая роковая женщина. Загадки порой ставят в тупик, но дотошный осмотр локаций почти всегда вознаграждается: протиснется ли герой в эту вентиляционную шахту? Сумеет ли вскарабкаться по кажущейся неприступной стене? Иногда ответ оказывается положительным. Схватки с врагами всегда держат в нервном напряжении и вызывают приступы паники, особенно битвы с боссами, где вам придется вслепую жонглировать оружием и остатками боеприпасов, пока лавкрафтианское порождение методично вбивает вас в асфальт. Впрочем, таков завет прародителей жанра: беспомощность персонажа в бою, невозможность легко увернуться от удара или прицелиться на бегу были частью драматургии. Вы всегда оставались жертвой, а не суперкопом. К тому же разработчики предусмотрели возможность скрутить сложность на минимум, если вас интересует исключительно сюжет.

Проходя Silver Pines, то и дело натыкаешся на бесчисленные оммажи неонуарной культуре 80-х и 90-х: от «Синего бархата» до «Твин Пикс» (кстати, выносливость здесь восстанавливается доброй чашкой черного кофе), от «Секретных материалов» до инфернального « Сердца Ангела » Алана Паркера. Исследовать полуразрушенные кинотеатры, пропахшие машинным маслом гаражи и душные комнаты для допросов, собирая странные безделушки и пытаясь сложить этот пазл воедино — чистое эстетическое удовольствие. Равно как и бродить по ним снова (и снова), когда готовый ответ ускользает из рук.

Silver Pines — игра, в которую нужно погружаться не спеша, смакуя каждую каплю. Словно усталый сыщик, который скидывает тесные броги, достает из нижнего ящика стола пыльную бутылку бурбона и молча смотрит в окно, по которому стекают струи дождя, пока натриевые уличные фонари окрашивают стены его кабинета в болезненно-желтый цвет.

Примечания:

Ротоскопирование (Rotoscoping):

Анимационная техника, при которой художник покадрово обрисовывает движения реального живого актера. В видеоиграх этот прием стал культовым благодаря проектам Jordan Mechner (Prince of Persia, 1989), Another World (1991) и детективу для Nintendo DS Hotel Dusk: Room 215. В Silver Pines ротоскопия дарит главному герою ту самую реалистичную, тяжелую пластику усталого мужчины в плаще. Параллакс-скроллинг (Parallax scrolling):

Техника в 2D-графике, при которой фоновые слои движутся на экране медленнее передних, создавая иллюзию оптической глубины и трехмерного пространства без использования 3D-моделей. Анджело Бадаламенти и Вангелис: Анджело Бадаламенти — бессменный композитор фильмов Дэвида Линча, автор гипнотической музыкальной темы к сериалу «Твин Пикс» (густой контрабас, тягучие клавишные, джазовый саксофон).

Вангелис — автор новаторского саундтрека к «Бегущему по лезвию» (Blade Runner, 1982), соединившего медный синтезаторный эмбиент с меланхоличным футуристическим нуаром. «Сердце Ангела» (Angel Heart, 1987):

Культовый фильм Алана Паркера с Микки Рурком и Робертом Де Ниро, где частный сыщик Гарольд Эйнджел берется за поиск пропавшего музыканта (Джонни Фэйворита), в результате чего погружается в кошмар оккультизма, культов вуду и собственной темной природы. Имя разыскиваемого музыканта в игре — Эдди Вельвет — прямая склейка между стилистикой Angel Heart и картиной Дэвида Линча Blue Velvet («Синий бархат»). Механика «Сохранение за монетку в таксофоне»:

Остроумная вариация механики ограниченных сохранений из классических игр серии Resident Evil (где для сохранения требовалось найти печатную машинку и расходовать дефицитную красящую ленту — Ink Ribbon). Здесь эту роль выполняет найденная мелочь и городские телефонные автоматы.

Рекомендации: