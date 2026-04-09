Fremantle представляет первый ИИ-проект — «Пробуждение искусства»

Короткометражный образовательный сериал от ИИ-студии Imaginae, входящей в состав Fremantle, использует генеративный ИИ, чтобы погрузить зрителей в мир самых знаковых картин в истории живописи.

Крупнейшая независимая продюсерская компания Fremantle сегодня представила проект «Пробуждение искусства» (Art Awakens) — первый собственный ИИ-продукт нового подразделения Fremantle под названием Imaginae Studios.

Короткометражный образовательный телесериал задействует генеративный искусственный интеллект, чтобы провести зрителей в внутренний мир самых знаменитых картин в истории живописи. На протяжении шести эпизодов сериал буквально ныряет в некоторые из наиболее прославленных шедевров последних пяти столетий: от «Портрета Арнольфини» Яна ван Эйка до «Матери Уистлера» Джеймса Макнила Уистлера; от «Звёздной ночи» Винсента ван Гога до «Большой волны» Кацусики Хокусая; от «Крика» Эдварда Мунка до «Полуночников» Эдварда Хоппера. В каждом эпизоде технология ИИ анимирует оригинальное полотно, создавая мир внутри картины, в котором исследуются эмоциональная и сюжетная история, стоящая за каждым шедевром.

Компания Imaginae создала сериал в сотрудничестве с удостоенным наград испанским ИИ-режиссёром Иларио Абадом.

Генеральный директор Imaginae Studios Джеймс Даффен заявил, что проект демонстрирует, как генеративный ИИ может быть «использован со вкусом, мастерством и культурной чуткостью» для рассказа историй, которые «ранее были невозможны», оставаясь при этом в русле художественного мастерства и культурной целостности.

Андреа Скрозати, главный операционный директор группы и генеральный директор подразделения континентальной Европы в Fremantle, отметил, что сериал отражает цель Imaginae — дать «новым творческим талантам пространство для экспериментов и свободу воплощать смелые идеи с помощью невероятных инструментов ИИ».

Сериал выходит на YouTube. В Fremantle сообщили, что подробности о дальнейшем распространении и дистрибуции будут объявлены в ближайшие месяцы.

Fremantle запустила это самостоятельное ИИ-подразделение в прошлом году, пообещав «производить новаторский контент» с помощью инструментов ИИ, «соблюдая строжайшие стандарты в области интеллектуальной собственности и нормативного соответствия».

Будучи продюсером одних из самых успешных телевизионных форматов в мире, включая «Got Talent», «American Idol» и «The X Factor», Fremantle особенно подчёркивает, что рассматривает ИИ как дополнение к традиционному телепроизводству, а не его замену. Компания стремится избежать той негативной реакции со стороны индустрии, которая обрушилась на другие ИИ-проекты в сфере производства, — в частности, на «ИИ-актрису» Тилли Норвуд, созданную лондонской продюсерской компанией Particle6 и её ИИ-студией талантов Xicoia.

Комментарии и примечания:

1. Fremantle — один из крупнейших в мире независимых продюсерских холдингов, принадлежащий немецкому медиаконцерну Bertelsmann. Штаб-квартира расположена в Лондоне. Компания стоит за такими грандиозными франшизами, как «Got Talent» (в России — «Минута славы»), «X Factor», «American Idol», а также продюсирует художественные и документальные сериалы по всему миру. В контексте статьи важно, что именно столь масштабный и консервативный игрок индустрии делает ставку на ИИ — это сигнал для всего рынка.

2. Imaginae Studios — новое ИИ-подразделение Fremantle, запущенное в 2025 году. Его создание знаменует стратегический поворот одной из крупнейших телеимперий в сторону генеративных технологий. Название — от латинского imago (образ, изображение) — намеренно отсылает к визуальному искусству.

3. Иларио Абад — испанский режиссёр, работающий на стыке ИИ и кинематографа. Его вовлечённость в проект подчёркивает тенденцию, при которой «ИИ-режиссёр» становится полноценной профессиональной специальностью, а не просто техническим приложением.

4. Картины, представленные в сериале:

«Портрет Арнольфини» (1434) — Ян ван Эйк; одно из первых произведений масляной живописи, хранящееся в Лондонской национальной галерее. Известно обилием скрытых символов и оптических иллюзий.

«Мать Уистлера» (1871) — Джеймс Макнил Уистлер; формальное название — «Аранжировка в сером и чёрном №1». Стала одним из самых узнаваемых образов американской живописи.

«Звёздная ночь» (1889) — Винсент ван Гог; написана в Сен-Реми-де-Прованс во время пребывания художника в психиатрической лечебнице. Считается одним из самых репродуцируемых произведений в истории.

«Большая волна у Канагавы» (ок. 1831) — Кацусика Хокусай; гравюра в технике укиё-э, ставшая глобальным символом японского искусства.

«Крик» (1893) — Эдвард Мунк; существует в четырёх версиях. Считается иконой модернизма и символом экзистенциального ужаса.

«Полуночники» (1942) — Эдвард Хоппер; изображает ночную закусочную при ярком свете неоновой вывески. Один из самых узнаваемых образов американского реализма.

Выбор охватывает пять столетий и три континента — что свидетельствует о претензии на универсальность, а не на европоцентризм.

5. Генеративный ИИ и анимация картин — технически это достигается с помощью моделей, подобных Stable Diffusion, Midjourney или собственных разработок Imaginae. Ключевой вопрос: насколько точно ИИ воспроизводит мазки, текстуру и колорит оригинала, не искажая авторский замысел. Проект позиционирует себя как решение именно этой задачи — «погружение» внутрь картины без нарушения её художественной целостности.

6. «ИИ-актриса» Тилли Норвуд — виртуальный персонаж, созданный лондонской компанией Particle6 и её подразделением Xicoia в 2024 году. Появление цифровой «актрисы» вызвало резкую критику со стороны профессиональных актёрских сообществ, включая SAG-AFTRA, и стало одной из точек напряжения в дискуссии об ИИ в индустрии развлечений. Fremantle сознательно дистанцируется от подобных провокационных проектов, делая ставку на «образовательный» и «культурный» контент — что выглядит как стратегически выверенный PR-ход.

7. Контекст — проект Fremantle появляется на фоне нарастающих споров об ИИ в индустрии развлечений: после забастовок SAG-AFTRA и WGA в 2023 году, принятия Калифорнийского закона об ИИ (AB 2602) и продолжающихся переговоров о регулировании. Позиционирование ИИ как «инструмента дополнения, а не замены» — наиболее безопасная риторика, которую выбирают крупные компании, стремящиеся избежать конфликта с профсоюзами и законодателями.

8. Рекомендация — проект заслуживает внимания как индикатор тренда: если крупные продюсерские компании переходят от экспериментов с ИИ к созданию полноценных подразделений и публичных релизов, это означает, что технология вышла из стадии прототипа. Стоит отслеживать, как будут развиваться последующие проекты Imaginae — и как отреагирует рынок.