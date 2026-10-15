 

«Знаешь? Научи!». Шестой сезон конкурса научно-популярного видео открыт

15.10.2026, 11:15, Разное
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Стартовал шестой сезон конкурса «Знаешь? Научи!». Школьники в возрасте от 6 до 18 лет расскажут о науке за 3 минуты, смогут получить призы и дополнительные баллы при поступлении в РУДН. Конкурс позволяет заявить о себе как о будущих молодых учёных, проявить таланты популяризаторов науки и продемонстрировать свои проекты и идеи.

— За 5 лет конкурс «Знаешь? Научи!» стал одной из жемчужин Десятилетия науки и технологий, объявленного нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В коротких видеороликах участники соперничества показывают, что наука может быть доступной и увлекательной для людей любого возраста. В этом году конкурс проходит по 6 номинациям – от научных экспериментов и собственных изобретений до горно-металлургической отрасли будущего и технологий для города. Снимайте видео и принимайте участие! — отметил вице-премьер, сопредседатель координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Конкурс научно-популярного видео «Знаешь? Научи!» объединяет школьников в возрасте от 6 до 18 лет, которые интересуются наукой, технологиями и созданием контента. Участникам предстоит подготовить собственное видео продолжительностью от 1 до 3 минут и опубликовать его на сайте научи.наука.рф. При создании ролика школьники могут самостоятельно выбрать наставника, который поможет воплотить научную идею в интересном и понятном формате.

Приём видеороликов продлится до марта 2027 года. Итоги 6-го сезона конкурса будут опубликованы в апреле 2027 года. Победителей ждут увлекательные поездки, современная техника и дополнительные баллы для абитуриентов РУДН.

Изображение: А. Субботин / Алиса


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