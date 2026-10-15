Обама — «Став беженцами, евреи начали отбирать землю у других»

Около 7000 человек собрались на арене О2 в Белфасте, чтобы прослушать лекцию бывшего президента США Барака Обамы, удостоенного почетной степени доктора Королевского университета.

Часть выступления была посвящена отношениям между Израилем и палестинцами. «На этой земле живет семь миллионов евреев и семь миллионов палестинцев. И никто из них никуда не денется», – цитирует Обаму Irish Times.

При этом он подчеркнул, что значительная часть израильтян выступает против политики Нетаниягу: «Гражданам Израиля стоит задуматься: как будут жить в этом регионе ваши дети и внуки? Будут ли они жить за стенами, когда все вокруг уничтожено, или же найдется способ защитить себя, действуя при этом этично, морально?»

«А палестинцам придется признать, что им не удастся перебить израильтян, стать более вооруженными, чем они. Им надо меняться, отказаться от насильственных стратегий, прибегнуть к таким, в основе которых лежит этика. Это потребует времени», – заявил бывший президент.

«Не хочу дарить вам ложную надежду. Первоочередная задача – облегчить страдания, положить конец насилию, тому, что происходит сейчас на Западном берегу, а также помочь реконструкции Газы», – отметил Обама.

Самое спорное заявление, пишет Ynet, бывший президент сделал, когда рассказывал о преследовании евреев: «На протяжении тысячелетий их подавляли, дискриминировали, убивали. В результате, ставшие беженцами евреи стали отбирать землю у других. Те, кто потерял эту землю, хотят ее вернуть».

Это вызвало возмущение консервативных и произраильских организаций. Так, комментатор Бен Шапиро заявил, что Обама перечеркнул 3000 лет еврейской истории, изобразив евреев чужаками и не упомянув об их исконной связи с Землей Израиля.

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