 

В России по обвинению в шпионаже арестован японский журналист. Токио протестует

15.10.2026, 10:00, Разное
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В РФ арестован корреспондент японской газеты Hokkaido Shimbun Юки Имаи, работавший на Сахалине. Федеральная служба безопасности (ФСБ) обвиняет его в сборе сведений об обороноспособности РФ в интересах японской разведки. Правительство Японии отвергает обвинения в шпионской деятельности и требует обеспечить права задержанного журналиста.

Как пишет Reuters, Имаи был задержан в Сахалинской области незадолго до запланированного возвращения на родину. Затем его доставили в Москву, где суд постановил заключить журналиста под стражу почти на два месяца.

По утверждению российских спецслужб, журналист собирал информацию о российских оборонных возможностях, включая сведения о жителях Курильских островов, мобилизованных для участия в войне против Украины или отправившихся на фронт добровольцами. Ему предъявлено обвинение в шпионаже, предусматривающее наказание до 20 лет лишения свободы.

В четверг, 15 октября, премьер-министр Японии Санаэ Такаичи отвергла утверждения о том, что японское правительство занимается разведывательной деятельностью в России. «Таких фактов нет», – сказала она, отвечая на вопрос журналистов. При этом Такаичи подчеркнула, что японская сторона пока не располагает подробной информацией о предъявленных обвинениях.

По сообщению японского телеканала TBS, премьер-министр заявила, что Токио добивается консульского доступа к арестованному. Она назвала защиту японских граждан приоритетной задачей правительства.

Ранее министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла Николая Ноздрева и выразило протест в связи с задержанием журналиста и публикацией обвинений без предварительного уведомления японской стороны. Токио потребовал объяснений, справедливого и гуманного обращения с задержанным, а также возможности встречи с представителями консульства.

Редакция Hokkaido Shimbun сообщила, что журналист находился в РФ по журналистской визе. Газета заявила, что выясняет обстоятельства задержания и считает обеспечение безопасности своего сотрудника первоочередной задачей.

Арест происходит на фоне резкого ухудшения российско-японских отношений после вторжения РФ в Украину и введения Токио санкций против Москвы. Дополнительным источником напряженности остается территориальный спор вокруг южных Курильских островов.


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