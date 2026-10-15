После менопаузы яичники приобретают неожиданную вторую функцию

Долгое время считалось, что после менопаузы яичники практически прекращают свою работу. Они больше не выпускают яйцеклетки, репродуктивная функция угасает, а сами органы якобы становятся бесполезными. Однако новое исследование показало, что всё гораздо сложнее: даже спустя десятилетия после менопаузы яичники продолжают активно меняться, причём эти процессы могут быть связаны со старением организма и развитием рака.

К такому выводу пришли исследователи из Северо-Западного университета и Института Бака, изучившие белковый состав яичников женщин разного возраста. Результаты опубликованы в научном журнале Aging Cell.

«В какой-то момент яичники достигают точки невозврата с точки зрения фертильности и перестают производить яйцеклетки. Думаю, большинство людей предполагают, что после этого они просто ничего не делают, подобно аппендиксу», — объясняет репродуктивный биолог Франческа Дункан из Северо-Западного университета.

Но, как выяснилось, прекращение репродуктивной функции вовсе не означает прекращения биологической активности.

Учёные исследовали ткани здоровых яичников 28 женщин, перенёсших их хирургическое удаление по различным причинам. Ни в одном из образцов не было признаков заболеваний. Участниц разделили на три возрастные группы: от 50 до 59 лет, от 60 до 69 лет и от 70 лет и старше.

С помощью масс-спектрометрии исследователи определили, какие белки присутствуют в тканях и как их содержание меняется с возрастом. Анализ выявил выраженные различия между возрастными группами, причём особую роль в этих изменениях играли 17 белков.

В яичниках женщин от 50 до 59 лет преобладали белки, связанные с регуляцией ДНК и РНК, поддержанием клеток и сохранением структуры тканей. Однако у женщин старше 70 лет белковый профиль оказался совсем другим.

В этой группе заметно увеличилось содержание белков, участвующих в обмене жиров, работе врождённой иммунной системы и воспалительных процессах.

Иными словами, после менопаузы яичники не просто постепенно теряют активность. С возрастом характер происходящих в них биологических процессов меняется: одни функции становятся менее выраженными, тогда как другие выходят на первый план.

Для самих исследователей результат оказался неожиданным.

«Я предполагала, что если мы возьмём яичники 50-летней, 60-летней, 70-летней и 80-летней женщины, то все они будут выглядеть совершенно одинаково: никаких яйцеклеток и практически никакой функции», — рассказала Дункан.

Однако действительность оказалась иной. Более того, обнаруженные изменения согласуются с результатами другого исследования, опубликованного Дункан ранее в этом году. Тогда она изучала яичники мышей и также обнаружила, что их белковый состав постепенно меняется с возрастом.

Сходство результатов у людей и мышей особенно заинтересовало учёных.

«То, что мы наблюдаем это у разных видов, укрепляет нашу уверенность: речь идёт не о случайном явлении, а о действительно значимых биологических процессах», — отметила Дункан.

Исследователи предполагают, что яичники могут сохранять важное значение для организма даже после утраты способности к размножению.

«Яичник — это не просто репродуктивный орган. Он действительно влияет на то, как стареет человек, поскольку взаимодействует с другими органами, включая мозг и кости. После менопаузы женщины часто сталкиваются с проблемами костной ткани, поэтому мы считаем, что между всеми этими органами существует связь», — объясняет специалист по изучению белков Биргит Шиллинг из Института Бака.

Однако наиболее тревожная часть исследования связана с другим открытием. Учёные обнаружили возрастные изменения, которые могут помочь объяснить, почему риск рака яичников значительно возрастает после менопаузы.

Выяснилось, что по мере старения в тканях яичников меняются не только белки, но и особенности иммунных процессов. В результате формируется среда, для которой характерны воспаление и накопление коллагена во внеклеточном матриксе — структуре, окружающей клетки и обеспечивающей поддержку тканей.

Подобные изменения могут создавать благоприятные условия для развития опухолей.

Хотя все исследованные яичники были здоровыми и не содержали опухолей, учёные обнаружили в них значительное количество белков, ранее связанных с раком яичников. Особенно выраженным их присутствие оказалось в образцах, полученных от женщин в возрасте от 60 до 69 лет.

Это важное наблюдение: потенциально благоприятная для опухолей среда может формироваться в тканях ещё до появления самого заболевания.

«Это не означает, что все женщины после менопаузы заболевают раком яичников. Но мы знаем, что такая среда, характеризующаяся фиброзом и воспалением, определённо благоприятна для раковых клеток», — поясняет Дункан.

По мнению исследовательницы, старение яичников может представлять собой дополнительный фактор риска развития опухолей наряду с генетическими особенностями и воздействием окружающей среды.

Она предлагает рассматривать эти процессы как три потенциальных составляющих развития заболевания: генетические факторы, факторы окружающей среды и возрастные изменения самих яичников.

Такой подход открывает новые направления для исследований. Например, можно попытаться воздействовать непосредственно на процессы старения яичников, чтобы уменьшить риск рака. Другая возможность — использовать обнаруженные белковые изменения для поиска новых биологических маркеров заболевания.

«Можем ли мы терапевтически воздействовать на стареющие яичники, чтобы снизить риск рака? Или разработать новые биомаркеры рака яичников?» — задаётся вопросом Дункан.

Пока ответов на эти вопросы нет. Исследование впервые позволило составить первоначальную картину того, как изменяется белковый состав яичников на протяжении десятилетий после менопаузы. Однако учёным ещё предстоит выяснить, какие именно функции выполняют эти изменения и насколько сильно они влияют на здоровье.

Актуальность подобных исследований возрастает по мере увеличения продолжительности человеческой жизни. Всё больше женщин проводят значительную часть жизни после завершения репродуктивного периода, но многие процессы, происходящие в их организме в это время, до сих пор остаются недостаточно изученными.

Полученные данные могут оказаться важными не только для понимания естественного старения, но и для медицинской помощи женщинам после менопаузы, в том числе тем, кому предстоит хирургическое удаление яичников.

Главный вывод исследования заключается в том, что менопауза не превращает яичники в полностью неактивные органы. Напротив, они продолжают претерпевать сложные биологические изменения, затрагивающие обмен веществ, иммунную систему и воспалительные процессы. И хотя пока неизвестно, какую пользу или вред приносит эта продолжающаяся активность, её изучение может помочь лучше понять возрастные заболевания и способы их предотвращения.

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