 

В России с 15 октября введут временный запрет на продажу тыкв

15.10.2026, 9:18, Разное
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Государственная дума поддержала инициативу общественной организации «Русская соборность» о начале общенациональной кампании по срыву незаконного празднования Хэллоуина. До конца октября в России вводится запрет на продажу тыкв, а ведущие СМИ и блогеры проведут разъяснительную работу с гражданами.

«Мы не должны допустить, что безбожники публично проводили свои обряды. Наши люди не потерпят идолопоклонства перед коллективным Западом, особенно если это попахивает откровенным экстремизмом и сатанизмом», – сказал глава «Русской соборности» Гамлет Лероян.

За незаконную реализацию тыкв в октябре продавцам грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, а в случае повторного нарушения – приостановка деятельности на полгода. Также предусмотрена ответственность и для граждан, которые попытаются отметить Хэллоуин.

«Это будет расценено как хулиганство и карается 15 сутками административного ареста. А вот организаторов шабашей могут и посадить в тюрьму лет на 5», – написал в своём Telegram-канале заслуженный юрист России Павел Астахов. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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