Бернем обвинил «Зеленых» в антисемитизме и исключил создание с ними коалиции

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, выступая в Палате общин, что не вступит в коалицию с «Зелеными», пока эта партия не откажется от признания сионизма формой расизма. «Это неправильное, антисемитское решение», – заявил политик.

«Мы всегда примем правильное решение, когда речь идет о партнерстве с другими партиями. Мы не можем быть партнерами с партией, которая придерживается подобной позиции», – заявил глава правительства.

Лидер «Зеленых» Зак Полански отверг критику. «Я единственный еврей, возглавляющий политическую партию. Я страдаю от антисемитизма ежедневно и неоднократно заявлял, что евреям в моей партии рады. А вы вооружаете тех, кто творит геноцид. Критика Израиля – не антисемитизм».

Напомним, что Полански уклонился от участия в конференции «Зеленых», на которой была принята скандальная резолюция. Политик заявил, что в это время встречался с избирателями. Однако в парламент он не прошел, проиграв выборы представительнице лейбористов Сагаль Абди-Вали, беженке из Сомали.

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