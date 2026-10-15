Исследование показало, что мясоеды чаще доживают до 100 лет, но есть важный нюанс

Люди, употребляющие мясо, могут иметь больше шансов дожить до 100 лет, чем вегетарианцы. К такому неожиданному выводу пришли китайские учёные, изучившие пищевые привычки более 5000 человек старше 80 лет. Однако обнаруженное преимущество оказалось связано не столько с самим мясом, сколько с массой тела и особенностями питания в глубокой старости.

Исследователи установили, что женщины, употреблявшие мясо, чаще достигали столетнего возраста, чем придерживавшиеся вегетарианского питания. Среди мужчин статистически значимой связи между вегетарианством и вероятностью дожить до 100 лет обнаружено не было.

Но самый интересный результат появился, когда учёные разделили участников по массе тела. Выяснилось, что преимущество мясоедов наблюдалось исключительно среди людей с недостаточным весом. В этой группе ежедневное употребление мяса было связано с увеличением вероятности дожить до 100 лет на 44% по сравнению с вегетарианским питанием.

У людей с нормальным или избыточным весом такой закономерности не обнаружили. Более того, вегетарианцы, которые включали в рацион рыбу, молочные продукты или яйца, имели примерно такие же шансы достичь столетнего возраста, как и мясоеды.

Эти результаты позволяют предположить, что в глубокой старости особенно важно получать достаточно калорий и необходимых питательных веществ. При определённых условиях строгие ограничения в питании могут оказаться менее полезными, чем разнообразный рацион, включающий продукты животного происхождения.

Исследование проводили специалисты Фуданьского университета, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний и Шанхайского университета Цзяотун. Они использовали данные одного из крупнейших в мире долгосрочных исследований здоровья и продолжительности жизни пожилых людей в Китае.

Учёные сравнили показатели 1459 человек, достигших столетнего возраста, с данными 3744 участников, которым было от 80 до 99 лет. Анализ показал, что индекс массы тела частично объясняет обнаруженную связь между вегетарианством и меньшей вероятностью дожить до 100 лет.

Это особенно важно, поскольку среди пожилых людей недостаточная масса тела встречается чаще. Авторы считают, что влияние веса на продолжительность жизни в старости заслуживает отдельного изучения.

Здесь возникает так называемый парадокс ожирения. В отличие от молодых людей, у которых избыточная масса тела обычно связана с повышенными рисками для здоровья, среди пожилых дополнительный вес в некоторых исследованиях ассоциируется с более благоприятными исходами.

Полученные результаты также согласуются с научными работами, указывающими на важность сохранения мышечной массы в пожилом возрасте. Для этого организму необходимо получать достаточно белка, а его недостаток может стать проблемой при ограничительном питании.

Однако вопрос о том, сколько именно белка нужно пожилым людям, остаётся предметом научных споров.

Например, исследование с участием более 65 тысяч человек разных возрастов показало, что вегетарианское питание может быть связано с повышенным риском переломов. Одним из возможных объяснений исследователи назвали недостаточное потребление кальция и белка.

В то же время научный обзор, опубликованный в 2026 году исследователями Висконсинского университета в Мадисоне, представил аргументы в пользу противоположной точки зрения. Согласно рассмотренным данным, умеренное ограничение белка может способствовать более здоровому старению у ряда организмов.

Предполагается, что избыток белка способен поддерживать клетки в состоянии постоянного роста, что не всегда благоприятно для процессов старения. Таким образом, оптимальное количество белка остаётся открытым вопросом, особенно когда речь идёт о людях старших возрастных групп.

Авторы китайского исследования подчёркивают ещё одно важное обстоятельство: их работа обнаружила статистическую связь, но не доказала, что употребление мяса непосредственно увеличивает продолжительность жизни.

На результаты могли повлиять и другие факторы. Например, исследователи оценивали питание участников только в пожилом возрасте и не учитывали, как их рацион менялся на протяжении жизни.

Кроме того, выбор продуктов в старости может зависеть не только от предпочтений или представлений о здоровом питании, но и от физических возможностей человека. В частности, пожилые люди могут отказываться от некоторых продуктов просто потому, что их трудно пережёвывать.

Тем не менее предыдущие исследования подтверждают, что образ жизни играет значительную роль в достижении преклонного возраста. По некоторым оценкам, вероятность дожить до 90 лет примерно на 70% объясняется здоровыми привычками, включая полноценный сон, физическую активность и питание.

При этом потребности организма с возрастом меняются, а большинство исследований вегетарианства сосредоточено преимущественно на более молодых людях. Поэтому рекомендации, которые подходят человеку среднего возраста, необязательно будут столь же полезны после 80 или 90 лет.

Это не означает, что растительное питание вредно или что для долголетия необходимо есть больше мяса. Вегетарианские рационы, питание преимущественно растительными продуктами и диеты с небольшим количеством мяса неоднократно связывали со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета второго типа и ожирения.

Кроме того, разные виды мяса неодинаково влияют на здоровье. Употребление переработанных мясных продуктов и красного мяса часто связывают с неблагоприятными последствиями и меньшей продолжительностью жизни. Поэтому их обычно рекомендуют ограничивать.

В совокупности научные данные указывают на то, что универсального рациона для долголетия может не существовать. Потребности в калориях, белке и других питательных веществах зависят от возраста, состояния организма и множества индивидуальных обстоятельств.

«Наши результаты подчёркивают важность сбалансированного питания, включающего продукты как животного, так и растительного происхождения, для здорового долголетия», — пишут авторы исследования.

Учёные считают, что необходимы дополнительные исследования с участием людей самого старшего возраста. Это позволит разработать рекомендации по питанию, учитывающие особенности организма в глубокой старости.

Таким образом, главное открытие заключается не в том, что мясо обязательно продлевает жизнь. Исследование показало, что после 80 лет недостаточная масса тела может существенно менять связь между рационом и шансами дожить до 100 лет. Для пожилых людей с дефицитом веса достаточное и разнообразное питание, по-видимому, имеет особое значение.

Результаты опубликованы в научном журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro