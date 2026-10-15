 

Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Францией и изменил маршрут

15.10.2026, 9:30, Разное
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В четверг, 15 октября, пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Volotea, выполнявший рейс V72768 из Тулузы в Кан, подал сигнал бедствия и направился на незапланированную посадку в аэропорт Лиможа.

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет с регистрационным номером EC-MBK вылетел из Тулузы в 6:55 по местному времени, на десять минут позже расписания. Во время полета экипаж изменил маршрут и направился в Лимож.

В 7:28 по времени Франции самолет передал аварийный код транспондера 7700, обозначающий общую чрезвычайную ситуацию на борту. Этот код используется для привлечения первоочередного внимания авиадиспетчеров и не обязательно свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы.

Причина подачи сигнала бедствия пока неизвестна. Информации о техническом состоянии самолета и возможных пострадавших не поступало.

Примерно через полчаса после подачи сигнала бедствия самолет благополучно приземлился в Лиможе.


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