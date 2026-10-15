ВСУ — ночью перехвачены 536 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 166 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 15 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 2 авиационные ракеты Х-59 и 580 ударных БПЛА. Украинские ПВО заявляют о перехвате 536 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 31 локации и падения обломков в 11 локациях. Причинен ущерб в Кировоградской, Тернопольской и Одесской областях, есть убитые и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 15 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 166 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России. Однако этой ночью российская атака была значительно более интенсивной, чем украинская.

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