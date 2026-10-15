Обрушение школы в Пакистане, десятки погибших детей

В городе Пешавар на северо-западе Пакистана обрушилась крыша частной школы. Погибли по меньшей мере 29 человек: 28 школьников и преподаватель. 30 человек госпитализированы, шестеро из них в критическом состоянии.

«Когда спасатели прибыли на место, они увидели, что одна крыша обрушилась на другую, раздавив находящийся под ней класс. Дети оказались под завалами. Мы опасаемся, что их там еще больше. К расчистке привлечены более 60 человек», – рассказал представитель спасательных служб.

Начато расследование. Директор частной школы задержан. Местные жители говорят о крайне низких стандартах строительства и несоблюдении техники безопасности. Премьер-министр Шехбаз Шариф выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

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