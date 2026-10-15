ВСУ сообщили об уничтожении шести российских Су-34

Военно-морские силы Украины сообщили, что в результате удара по российскому военному аэродрому Борисоглебск во Владимирской области были уничтожены шесть боевых самолетов Су-34М.

«При операции был задействован береговой ракетный комплекс «Нептун». Также было уничтожено техническое оборудование для обеспечения полетов авиации, зафиксированы повторные детонации и пожар на территории аэродрома», – пишет ВСУ.

«Поражение враждебных Су-34М существенно ослабляет авиационный потенциал противника и снижает интенсивность применения тактической авиации по соответствующим направлениям фронта», – отмечает украинское военное командование.

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