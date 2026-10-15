 

Петербуржцам раздадут оружие для борьбы с дикими кабанами

15.10.2026, 13:15, Разное
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Раздать огнестрельное оружие всем желающим петербуржцам решили в Смольном. Решение было принято губернатором Александром Бегловым для более эффективной борьбы с нашествием диких кабанов в разных районах города. 

«Кто-то скажет, что кабанов пока немного, но так начиналось и с медведями в других регионах нашей страны. А ведь численность популяции диких кабанов, как и отследить их миграцию в том же Минприроды не могут», – пояснил замгубернатора Валерий Москаленко.

Получить оружие и дневную норму патронов горожане смогут исключительно у своего участкового при наличии прописки. В установленное полицией время оружие необходимо сдать органам на ответственное хранение. Запрещено продавать оружие или передавать его третьим лицам, так как оно числится на балансе города. 

«МВД предупреждает, что использовать огнестрельное оружие можно исключительно для нейтрализации диких кабанов. Стрелять в физических и юридических лиц нежелательно и в отдельных случаях уголовно наказуемо», – говорится в пресс-релизе МВД.

В конце «сезона охоты» лучших снайперов наградят почётными грамотами губернатора и льготными проездными. 

Ранее стадо диких свиней было зафиксировано на видео у метро «Старая Деревня». В Приморском районе кабаны уже стали постоянными гостями – животных встречали на разных улицах. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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