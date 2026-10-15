 

«Царь антисемитизма» президента Трампа прибыл в Детройт, чтобы поддержать сионистов

15.10.2026, 12:33, Разное
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В одной из синагог Детройта прошло мероприятие по сбору средств на нужды Американской сионистской организации. В нем принял участие и глава отдела министерства юстиции США по борьбе с антисемитизмом Лео Террелл, пишет The Times of Israel. Чиновник посетил и другие еврейские учреждения.

Речь идет о важном символическом шаге. Немалую часть жителей штата Мичиган составляют арабы. Евреям часто приходится сталкиваться здесь с проявлениями антисемитизма. По улицам местных городов проходят манифестации против «геноцида в Газе», в ходе которых раздаются призывы «смерть Америке» и «смерть Израилю».

Через считанные недели в США пройдут промежуточные выборы в Сенат. Демократическая партия выдвинула своим кандидатом в Мичигане одного из наиболее антиизраильских политиков США – Абдула ас-Саида. Его избирательная кампания строится и на антисемитских мифах. Евреи заявляют, что больше не могут чувствовать себя в безопасности.

Участие чиновника, которого в США называют «царем антисемитизма», в сионистском мероприятии, – не просто проявление поддержки. Выборы в Мичигане определят, какая партия будет контролировать Сенат. На протяжении десятилетий евреи голосуют за демократов. Ас-Саид – именно тот политик, который может заставить их поддержать республиканцев. В штате ждут и президента Дональда Трампа.


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