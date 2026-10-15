Отмена перевода часов: эксперты выяснили, какое время полезнее для здоровья — зимнее или летнее

Отказ от сезонного перевода часов кажется простым решением: достаточно выбрать летнее или зимнее время и больше никогда не менять стрелки. Однако новое исследование канадских учёных показало, что эти два варианта далеко не равноценны для здоровья. По мнению специалистов, если перевод часов отменят окончательно, предпочтительнее оставить постоянное зимнее время.

Главная причина заключается в утреннем солнечном свете. Именно он помогает внутренним биологическим часам человека синхронизироваться с естественным чередованием дня и ночи. Постоянное летнее время делает вечера светлее, но одновременно сдвигает зимний восход солнца на час позже. В результате людям, которым необходимо рано вставать на работу или учёбу, приходится проводить больше времени в утренней темноте.

К такому выводу пришли психиатр Рэймонд Лам из Университета Британской Колумбии и его коллеги. Их научный анализ, опубликованный в журнале Canadian Medical Association Journal, охватывает исследования биологических ритмов, сна, настроения, образования и экономических последствий выбора времени.

Одним из авторов работы стал Ральф Мистлбергер из Университета Саймона Фрейзера, специализирующийся на изучении сна и циркадных ритмов. Исследователи также проанализировали опыт стран, уже экспериментировавших с постоянным временем, и сравнили часы восхода и захода солнца в разных городах Канады.

Чтобы показать разницу между двумя вариантами, учёные привели пример Торонто. В начале января, когда зимний восход наступает особенно поздно, при постоянном стандартном времени солнце поднималось бы в 7:51 утра. Если же оставить летнее время на весь год, восход происходил бы только в 8:51.

Таким образом, человек, который просыпается в семь утра, в обоих случаях начинает день в темноте. Но при зимнем времени ему придётся ждать солнечного света примерно на час меньше.

При этом сама продолжительность светового дня, разумеется, не меняется. Разница заключается исключительно в том, как природный цикл соотносится с установленным обществом расписанием.

Именно это несоответствие может иметь серьёзные последствия для сна.

В головном мозге человека существуют внутренние биологические часы, управляющие чередованием сна и бодрствования, уровнем активности и другими ежедневными процессами. Чтобы работать согласованно с окружающим миром, они нуждаются в регулярной настройке.

Утренний свет помогает сдвигать внутренние часы на более раннее время, тогда как вечернее освещение, напротив, способствует их смещению на более позднее.

Мистлбергер предлагает представить обычные наручные часы, которые каждый день отстают на десять минут. Чтобы они продолжали показывать правильное время, каждое утро их приходится переводить на десять минут вперёд. По похожему принципу утренний солнечный свет помогает организму корректировать собственные суточные ритмы.

Когда утром света становится меньше, внутренние часы могут постепенно смещаться на более позднее время. Человек начинает хотеть спать и просыпаться позже, однако начало рабочего или учебного дня остаётся прежним.

В результате ему приходится вставать раньше, чем предполагает его естественный ритм, и сокращать продолжительность сна.

Такое расхождение между биологическими часами и общественным расписанием называют социальным джетлагом. Исследования связывают его с ухудшением физического и психического здоровья. Аналогичные неблагоприятные последствия наблюдаются при хроническом недосыпании.

Сезонный перевод часов также способен нарушать сон, однако постоянное летнее время не обязательно решает эту проблему. Оно избавляет от необходимости дважды в год менять расписание, но оставляет более поздние зимние рассветы.

Дополнительные подтверждения исследователи нашли в работах, сравнивающих жителей разных частей одного часового пояса.

У людей, живущих ближе к западной границе часового пояса, солнце по часам восходит позже, чем у жителей восточных районов. Исследования связывают такое географическое положение с меньшей продолжительностью сна, а также некоторыми неблагоприятными показателями здоровья и экономики.

Впрочем, авторы подчёркивают, что обнаруженные закономерности не доказывают прямую причинно-следственную связь. На результаты могут влиять и другие обстоятельства.

Особое внимание специалисты уделили сезонному аффективному расстройству — форме депрессии, которая часто проявляется зимой.

Согласно одной из ведущих гипотез, её развитие может быть связано со смещением внутренних биологических часов на более позднее время из-за недостатка утреннего света.

На этом принципе основана и терапия ярким светом по утрам, помогающая сдвигать циркадные ритмы в более раннюю сторону. Постоянное летнее время, напротив, переносит зимний восход солнца на более поздний час и тем самым может усиливать проблему.

Особенно уязвимыми к таким изменениям могут оказаться подростки и молодые люди. В этом возрасте биологические часы естественным образом смещаются на более позднее время, поэтому ранние занятия и работа нередко вступают в противоречие с потребностями организма.

По словам Мистлбергера, более позднее начало учебного и рабочего дня могло бы помочь уменьшить это несоответствие. Ещё одним возможным решением он называет более яркое освещение помещений по утрам.

Вопрос уже перестал быть исключительно теоретическим. В марте канадская провинция Британская Колумбия перешла на постоянное летнее время. Аналогичное решение приняли Альберта и Северо-Западные территории, которые также намерены отказаться от ноябрьского перевода часов.

В США Палата представителей 14 июля одобрила законопроект о введении постоянного летнего времени, а на следующий день документ передали на рассмотрение в комитет Сената.

При этом подобные эксперименты уже проводились в прошлом, причём не всегда успешно.

В 1974 году США ввели постоянное летнее время, но отказались от него в течение того же года. Одной из причин стали опасения по поводу тёмных зимних утр, когда детям приходилось добираться до школы ещё до восхода солнца.

Россия также перешла на постоянное летнее время в 2011 году, однако в 2014 году отменила это решение.

Впрочем, у постоянного летнего времени есть и преимущества. Более светлые вечера позволяют проводить больше времени на улице, заниматься физической активностью и общаться с другими людьми после работы.

У стандартного времени тоже существуют недостатки. Зимой темнеть начинает раньше, а летом ранний восход солнца может преждевременно будить некоторых людей.

Кроме того, последствия выбора зависят от географического положения. Широта местности и расположение населённого пункта внутри часового пояса определяют, насколько заметной окажется разница между постоянным летним и зимним временем.

Исследователи признают, что окончательно оценить долгосрочное влияние таких решений на здоровье пока невозможно. Значительная часть имеющихся данных получена из наблюдательных исследований и географических сравнений, которые не позволяют уверенно установить причинно-следственные связи.

Тем не менее совокупность научных данных, по мнению авторов, свидетельствует в пользу постоянного стандартного времени. Оно обеспечивает более раннее появление утреннего света и тем самым лучше соответствует механизмам регулирования биологических ритмов.

Если власти всё же решат оставить летнее время на протяжении всего года, специалисты рекомендуют рассмотреть возможность более позднего начала занятий и работы, а также обеспечить людям достаточное количество яркого света по утрам.

Кроме того, после перехода необходимо отслеживать возможные изменения в распространённости нарушений сна, зимней депрессии, пропусков работы и учёбы, а также дорожных травм.

Таким образом, отказ от сезонного перевода часов сам по себе ещё не гарантирует пользы для здоровья. Важно и то, какое время будет выбрано в качестве постоянного. Хотя летнее время позволяет дольше наслаждаться светлыми вечерами, исследователи считают утренний солнечный свет более важным для нормальной работы биологических часов. Именно поэтому они рекомендуют оставить зимнее время на весь год.

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