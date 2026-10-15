 

Лауреаты научной премии Сбера проведут лекции в девяти регионах России. Они пройдут с 21 октября по 27 ноября

15.10.2026, 11:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Лауреаты научной премии Сбера с 21 октября по 27 ноября проведут серию лекций для студентов в девяти регионах России.

Участниками регионального трека станут лауреаты премии 2025 года — Михаил Медведев, Роман Соловьев, Борис Алексеев, Дмитрий Пензар и Сергей Кривовичев.

— Лауреаты научной премии Сбера — одни из сильнейших ученых страны, признанные лидеры в своих областях. Для студентов это уникальный шанс прикоснуться к науке мирового уровня, вдохновиться и, возможно, найти идею, которая станет началом их собственного большого пути, — отметил вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов.

Встречи с учеными пройдут в Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Калининграде, Уфе, Казани, Иннополисе, Новосибирске и Ярославле. Программа объединит лекции и дискуссии, посвященные современным научным достижениям и перспективным направлениям исследований. Студенты получат возможность лично пообщаться с ведущими российскими учеными, узнать об их опыте и задать вопросы.

Фото: Медаль лауреата / wikipedia.org


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

15.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1695-й день войны

15.10 / «Хотим платить 25% вместе с бизнесом»: профсоюз пенсионеров России призвал установить НДФЛ на справедливом уровне

15.10 / «Знаешь? Научи!». Шестой сезон конкурса научно-популярного видео открыт

15.10 / Обрушение школы в Пакистане, десятки погибших детей

15.10 / После менопаузы яичники приобретают неожиданную вторую функцию

15.10 / Обама — «Став беженцами, евреи начали отбирать землю у других»

15.10 / Ученые нашли материал для полностью оптических энергонезависимых чипов будущего

15.10 / В России по обвинению в шпионаже арестован японский журналист. Токио протестует

15.10 / Исследование показало, что мясоеды чаще доживают до 100 лет, но есть важный нюанс

15.10 / Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Францией и изменил маршрут

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике