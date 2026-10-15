Лауреаты научной премии Сбера проведут лекции в девяти регионах России. Они пройдут с 21 октября по 27 ноября

Лауреаты научной премии Сбера с 21 октября по 27 ноября проведут серию лекций для студентов в девяти регионах России.

Участниками регионального трека станут лауреаты премии 2025 года — Михаил Медведев, Роман Соловьев, Борис Алексеев, Дмитрий Пензар и Сергей Кривовичев.

— Лауреаты научной премии Сбера — одни из сильнейших ученых страны, признанные лидеры в своих областях. Для студентов это уникальный шанс прикоснуться к науке мирового уровня, вдохновиться и, возможно, найти идею, которая станет началом их собственного большого пути, — отметил вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов.

Встречи с учеными пройдут в Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Калининграде, Уфе, Казани, Иннополисе, Новосибирске и Ярославле. Программа объединит лекции и дискуссии, посвященные современным научным достижениям и перспективным направлениям исследований. Студенты получат возможность лично пообщаться с ведущими российскими учеными, узнать об их опыте и задать вопросы.

Фото: Медаль лауреата / wikipedia.org

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