Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1695-й день войны

Минобороны РФ 15 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения в результате активных действий наших подразделений установлен контроль над населенными пунктами Нефедовка и Черное Харьковской области. Продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Николаевка и Варваровка Харьковской области. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотное, Котовка и Гогино Харьковской области. Нанесены огневые удары по опорным пунктам тяжелой механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Федоровка и Малый Бурлук Харьковской области. Также в Харьковской области поражены живая сила и техника трех механизированных, двух мотопехотных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Великие Проходы, Замуловка, Широкое, Заречное, Першотравневое, Курганное, Великий Бурлук, Высокий и Гонтаровка. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ленинское, Бариловка и Первомайское Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 175 военнослужащих, 16 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Маяки, Карповка, Донецкое Донецкой Народной республики, Червоный Оскол и Малиевка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 1 боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Семеновка, Высокоивановка и Красный Молочар Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 145 военнослужащих, 33 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Крутояровка Днепропетровской области, Белозерское, Новоявленка, Дружковка, Староварваровка, Веселая Гора, Роганское, Юрьевка и Горняк Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвигались в северо-западной части города. Штурмовые подразделения группировки морской пехоты продолжили наступление в западной части населенного пункта. В течение суток освобождено 31 здание, уничтожено до 15 украинских военнослужащих. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Тарасовка, Ивановка, Коломийцы, Черненково, Васильковка, Подгавриловка Днепропетровской области, Миролюбовка и Райское Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, 6 автомобилей, 1 боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Балабино и Кушугум Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ и 13 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 342 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 262470 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31239 танков и других боевых бронированных машин, 1790 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36734 орудия полевой артиллерии и минометов, 74611 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 276100 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.

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