«Хотим платить 25% вместе с бизнесом»: профсоюз пенсионеров России призвал установить НДФЛ на справедливом уровне

Профсоюз пенсионеров России выступил с инициативой повысить ставку НДФЛ для пенсионеров до 25%, чтобы уравнять их в налоговой ответственности с бизнесом. По мнению авторов обращения, нынешние 13%, которые пенсионеры фактически не платят, поскольку пенсия не облагается налогом, создают у них «ложное ощущение избранности» и отрывают от реальной экономики. Установление ставки на уровне 25% позволит пенсионерам почувствовать себя полноценными участниками рынка и наконец сравняться с предпринимателями, которые несут полную налоговую нагрузку.

В профсоюзе подчёркивают: речь не о том, чтобы ухудшить положение пожилых, а о том, чтобы сделать его справедливым. Пенсионер, по мнению авторов, должен платить столько же, сколько платит малый бизнес, иначе он превращается в «привилегированную категорию, оторванную от народа».

Предполагается, что новая ставка будет взиматься автоматически при получении пенсии, а собранные средства направят на государственные нужды и индексацию зарплат депутатов. Для работающих пенсионеров предлагается переходный период: первые два года они платят 13%, а затем – 25%, с возможностью досрочного перехода при желании доказать свою солидарность с бизнесом.

«Мы устали от того, что нас считают льготниками, – заявил председатель профсоюза пенсионеров Аркадий Долгов. – Бизнес платит 25%, а мы – 13%? И то не платим, потому что пенсия не облагается. Это несправедливо. Мы хотим платить наравне. Пусть с нас возьмут 25% – мы готовы. Кому-то покажется, что это ухудшит наше положение, но мы смотрим шире: если пенсионер платит как бизнес, значит, он и есть бизнес. А бизнес у нас уважают. К тому же мы получим право на налоговый вычет, на консультации, на общение с налоговой инспекцией. Это разнообразит досуг. Многие наши члены жалуются, что после выхода на пенсию им не хватает общения. Теперь у них будет повод ходить в ФНС хотя бы раз в квартал».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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