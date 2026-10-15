Зеленский — «Трамп меня предал»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что ощущает себя преданным из-за решения президента США Дональда Трампа заключить с Россией дизельную сделку.

«Но это сложнее, чем мои эмоции или чувства. Мы теряем сильного партнера. Больно, когда Трамп выбирает сторону, и это не наша сторона. Мы ничего не имеем против того, чтобы он был нейтральным, но, если ты ее занимаешь, так и придерживайся ее», – заявил президент.

Украинский лидер выразил мнение, что приближенные Трампа подталкивают его к занятию пророссийской позиции. «Его советники ошибаются. Я не знаю, кто толкает его на неверную сторону, но я знаю, что это неправильная сторона истории»,

Зеленский также подтвердил ограничение работы в Украине Starlink и призвал Илона Маска решить проблему. «Мы понимаем, что происходит. Это их решение. Конечно, это большая ошибка, есть много человеческих жертв. Люди будут гибнуть, если атаки продолжатся и Starlink не будет работать. Мы просим включить его снова».

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