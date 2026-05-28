Затмение усилило веру людей в науку

Два года назад солнечное затмение прошло через всю Северную Америку. Тысячи людей вышли на улицы, среди них — несколько сотен добровольцев, которые участвовали в проекте Solar Eclipse Safari. Им предстояло не просто смотреть на небо, но и записывать, как менялось поведение животных в момент затмения.

В исследовании, опубликованном в журнале People and Nature, добровольцам предложили записывать свои наблюдения за одним любым животным каждые пять минут, начиная за час до максимального затмения и заканчивая спустя полчаса. Список возможных действий был широким: животное могло по-разному двигаться, есть, издавать звуки и так далее. Всего в проекте участвовали 528 человек в возрасте от восьми до 80 лет. Больше половины из них (52,4%) находились на пути полного затмения, остальные видели лишь частичное.

Психологически трепет определяют как эмоцию, возникающую перед чем-то огромным, выходящим за пределы обыденного опыта, — например, перед редким природным явлением. Трепет заставляет человека чувствовать себя маленьким, но при этом вовлеченным в нечто большее.

Предположение исследователей, как связаны трепет перед природой (awe), возраст, пол, изменения в поведении животных, степень затмения, изменения в научной идентичности и общности с наукой / © Kelly M. et al., People and Nature, 2026

Сразу после затмения участники заполнили опросник из 30 пунктов, чтобы определить степень этого трепета. Также были вопросы о чувстве принадлежности к науке, причем дважды: до и после участия в проекте. Это позволило точнее уловить изменения, которые сам человек мог не заметить сразу.

По результатам опросника, те, кто находился на пути полного затмения, сообщили о более сильном трепете, чем те, кто видел его частично. Ученые также определили, как сильно менялось поведение животных за время наблюдения. Оказалось, что бóльшие изменения были связаны с более сильным трепетом у участников. То есть это чувство вызывало не только природное явление, но и сам эксперимент. После участия в проекте у добровольцев выросли оба показателя: научная идентичность и чувство общности с наукой. Причем возраст и раса не влияли на результат.

Исследователи проверили, как именно связаны полное затмение, изменения в поведении животных, трепет и сдвиги в научной идентичности и общности. Так, полное затмение и ведение записей вели к росту трепета, а уже трепет — к росту научной идентичности и чувства, что человек «вписывается» в научную среду. Прямые эффекты (без участия трепета) были незначительными.

Действительная связь факторов в исследовании: числа обозначают степень корреляции / © Kelly M. et al., People and Nature, 2026

Интересно, что у женщин это чувство оказалось сильнее, чем у мужчин. Авторы научной работы отметили: это важно, поскольку женщины в некоторых отраслях все еще недостаточно представлены в науке. Вовлечение в подобные проекты могло бы помочь с этим.

Исследование показало, что трепет перед природой и активное участие в сборе данных могут делать добровольцев ближе к науке. Возможно, это действенный способ «удержать» человека в этой области.