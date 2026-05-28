В башне МИД прошёл спиритический сеанс по вызову духа Анкориджа

В здании министерства иностранных дел на Смоленской площади в Москве в ночь на 27 мая состоялся спиритический сеанс, в котором приняли участие более 100 ведущих медиумов из России, Нигерии, Бенина, Казахстана и Эфиопии.

В течение пяти часов специалисты пытались установить связь с посторонним миром и вызвать дух Анкориджа – по замыслу дипломатов, это позволило бы решить сразу несколько ключевых мировых геополитических проблем.

«И только под утро наши попытки увенчались успехом. Благодаря помощи экспертов из дружественной Нигерии, контакт был установлен и нам удалось очень конструктивно пообщаться. Подробностей пока опубликовать не могу, ждите», – написала представитель МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале.

По информации «Коммерсанта», отчёт об итогах спиритического сеанса министр иностранных дел России Сергей Лавров представит через две недели во время традиционного правительственного часа в Государственной думе. Как пишет газета, диалог с духом Анкориджа «вышел прорывной» и в ближайшее время Москва сможет преодолеть кризис в отношениях с ЕС и США.

