 

В Москве прошли переговоры между Ираном и талибами, обсуждались Израиль и США

28.05.2026, 12:30, Разное
Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кани провел в Москве переговоры с министром обороны действующей в Афганистане администрации террористической группировки «Талибан» Мохаммадом Якубом Моджахедом.

Согласно сообщениям иранских СМИ Багери Кани заявил собеседнику, что Израиль и США – общий враг государств региона, и иностранное вмешательство – главная причина нестабильности. Мохаммад Якуб подчеркнул, что Афганистан никогда не для Ирана источником угрозы, и талибы подтвердили это во время американо-израильских ударов.

Днем ранее на проходящем в Подмосковье международном форуме по безопасности было подписано соглашение о российско-афганском военно-техническом сотрудничестве. Его содержание официально не раскрывается.

