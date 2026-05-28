 

Британская разведка — российские потери убитыми в войне с Украиной – почти полумиллиона человек

28.05.2026, 10:00, Разное
Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500000 человек.

Заявление было сделано новым главой агентства Энн Кист-Батлер в речи, посвященной ее вступлению в должность. Руководитель GCHQ назвала угрозы, стоящие перед королевством, назвав меры, призванные их нейтрализовать.

Кист-Батлер обвинила Россию в том, что она постоянно пытается нанести удары по жизненно важной инфраструктуре Великобритании, в шпионаже и в ведении гибридных военных действий против Соединенного Королевства и других стран NATO. По ее словам, в борьбе с российской угрозой настал решающий момент.

Несколько дней назад «Медиазона» сообщила, что установлены имена 221 206 погибших на войне с Украиной российских военнослужащих. В то же время, по делам о наследстве количество погибших составляет около 352000 человек.

