 

Судно с «ворованным зерном», которое отказался принимать Израиль, возвращается в Россию

28.05.2026, 9:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Судно с грузом зерна, которое, по утверждению Украины, было похищено Россией на оккупированных территориях, и которое на стали принимать в Израиле и Турции, скорее всего, направляется в Россию. Об этом пишет профильное украинское издание USM со ссылкой на журналистку проекта SeaKrime Катерина Яресько.

«Предварительно, судно следует обратно в РФ, где может выгрузить партию зерна в портах Кавказ или Новороссийск. Возврат судна в Черное море может свидетельствовать о намерении повторно реализовать скомпрометированную партию зерна через другой порт или другого покупателя», – считает Яресько.

Речь идет о сухогрузе Panormitis под флагом Панамы, на борту которого, по данным украинской стороны, находится около 6200 тонн пшеницы и 19000 тонн ячменя с временно оккупированных территорий Украины. В настоящий момент оно проходит Мраморное море.

Напомним, что в конце апреля Киев требовал от Израиля арестовать судно и груз, изъять документацию, взять пробы зерна и опросить экипаж. Израильский МИД тогда заявлял, что Украина не предоставила достаточных доказательств, однако в итоге израильская компания-импортер отказалась принимать груз, и судно покинуло израильские воды без разгрузки.

В мае судно попыталось разгрузиться в турецком порту Искендерун. Однако, после того, как украинская сторона представила документы, свидетельствующие о происхождении зерна, входить в порт сухогрузу запретили. После этого появлялась информация, что зерно могут продать в Египте или Сирии.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

28.05 / Астрономы впервые обнаружили галактику, где черная дыра возникла раньше звезд

28.05 / В Китае школьник написал 6 тысяч доносов на своих друзей с помощью ИИ

28.05 / Найденная в гробнице бронзовая бутылка раскрыла рецепт древнекитайского пива

28.05 / Джилл Байден — «Я боялась, что во время дебатов с Трампом у Джо произошел инсульт»

28.05 / Люди потратили больше усилий для распознавания эмоций собак с плоскими мордами по сравнению с обычными породами

28.05 / Митрополит Иларион, задержанный по подозрению в хранении наркотиков, покинул Чехию

28.05 / Фабрика ENGINEAI в Шэньчжэне выпускает одного андроида каждые 15 минут

28.05 / ВСУ — ночью перехвачены 138 из 147 БПЛА. МО РФ — сбиты 62 беспилотника

28.05 / В Нью-Йорке израильтянин признан виновным в вымогательстве и содействии сокрытию тела

27.05 / «Росатом» отложил возвращение российских специалистов на Бушерскую АЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике