«Росатом» завершил сборку реактора для уникального плавучего энергоблока

Фото: «Росатом»

Специалисты предприятия «ЗиО-Подольск», входящего в структуру «Росатома», завершили сборку первой реакторной установки модели РИТМ-200С, которой оснастят атомный плавучий энергоблок ПЭБ-106. Этот плавучий энергоблок будет обеспечивать электроэнергией Баимский ГОК и промышленный медный кластер, расположенный на Дальнем Востоке.

Всего в составе ПЭБ-106 будут две реакторные установки РИТМ-200С мощностью 58 МВт каждая. Они созданы на основе установок РИТМ-200, используемых на универсальных атомных ледоколах проекта 22220 (ЛК-60Я). После завершения работ над первым РИТМ-200С «Росатом» сможет приступить к монтажу энергетического оборудования в корпус.

Как отметили в корпорации, плавучие атомные энергоблоки имеют все преимущества традиционных АЭС, отличаются экологичностью, эффективностью, безопасностью и надежностью, но их встраивание в энергосистему проходит заметно проще. Кроме того, при необходимости мощность плавучей АЭС можно относительно легко наращивать.