В Китае школьник написал 6 тысяч доносов на своих друзей с помощью ИИ

Управление образования китайской провинции Хэнань выступило с заявлением после того, как десятилетний ученик начальной школы установил национальный рекорд по количеству отправленных доносов.

Используя обученную на партийных документах нейросеть, мальчик за один вечер сгенерировал 6 тысяч обращений в местный комитет по надзору, в которых его одноклассники и соседи по двору уличались в идеологически невыдержанных высказываниях.

Местные власти назвали случай «выдающимся примером цифровой сознательности», но попросили родителей ограничить ребёнку доступ к API. Школьный учитель информатики рассказал журналистам, что мальчик написал скрипт на Python, который анализировал переписку в родительском чате WeChat, аудиосообщения из школьного автобуса и даже подслушанные разговоры на переменах. Нейросеть автоматически классифицировала нарушения по 42 категориям – от «недостаточного энтузиазма при поднятии флага» до «подозрительной симпатии к западным мультфильмам». Отец ребёнка, сотрудник местного отделения компартии, признался, что сначала гордился сыном, но затем забеспокоился, когда фигурантом рано из доносов оказался он сам – за то, что слишком громко вздыхал во время просмотра новостей.

«Я просто хотел сделать наш район чище, а ИИ помог мне ускорить процесс. Раньше я писал от руки и успевал всего три доноса в день, а теперь могу охватить всю школу за один вечер», – объяснил школьник в интервью местному телеканалу.

В комитете по надзору сообщили, что все 6 тысяч заявлений будут рассмотрены в приоритетном порядке, а самого мальчика наградят почётной грамотой и годовым запасом социального рейтинга.

