 

Джилл Байден — «Я боялась, что во время дебатов с Трампом у Джо произошел инсульт»

28.05.2026, 9:00, Разное
Бывшая первая леди США Джилл Байден, супруга Джо Байдена, дала интервью ведущей CBS News Рите Брейвер. Беседа, которая будет показана 31 мая, приурочена к выходу ее книги «Вид из Восточного крыла. Мемуары».

Она рассказала о провальных для Джо Байдена дебатах с Дональдом Трампом 27 июня 2024 года, после которых было принято решение о выходе из предвыборной гонки и выдвижении кандидатом от Демократической партии Камалы Харрис. Против борьбы за переизбрание была и первая леди.

В интервью она рассказала, что дебаты ее напугали. «Я никогда не видело Джо таким – ни до, ни после. Никогда. Я до сих пор не знаю, что произошло. Смотрела и думала: «Господи, у него инсульт». Это испугало меня до смерти», – признается Джилл Байден.

В ходе дебатов Байден говорил слабым голосом, не всегда доводя предложения до конца и теряя нить мыслей. Не меньше беспокойства сторонникам Демократической партии причинила и его мимика: в паузах Байден нередко застывал с приоткрытым ртом и безучастным выражением лица.

