 

В Бангладеш отменено жертвоприношение буйвола по кличке Дональд Трамп, ставшего интернет-сенсацией

28.05.2026, 10:30, Разное
Редкий буйвол-альбинос, удостоенный за рыжую гриву клички Дональд Трамп, избежит ритуального забоя на праздник Ид аль-Адха. Об этом сообщило министерство внутренних дел Бангладеш.

Животное, вес которого составляет около 700 килограммов, был продан, чтобы его убили во время мусульманского жертвоприношения. Однако видео буйвола, смахивающего на американского президента, широко разошлось в социальных сетях. Он стал интернет-сенсацией.

Министр внутренних дел Салах ад-Дин Ахмед отдал распоряжение выкупить буйвола за государственный счет и поместить в зоопарк Даки. «В последний момент, было принято решение спасти его от жертвоприношения в связи с общественным интересом», – сообщил представитель ведомства.

