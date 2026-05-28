Пожар в кенийской школе для девочек, множество погибших и пострадавших

16 школьниц погибли в Кении при пожаре в интернате, расположенном в городе Гилгил, в 120 километрах к западу от Найроби. Еще 74 пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщили местные власти.

Пожар в школе для девочек начался около часа ночи, когда ученицы спали. Он быстро охватил здание, в котором находилось около 220 человек. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Причина возгорания на данный момент не установлена.

Подобные пожары в Кении не редкость, причем во многих случаях речь идет об умышленном поджоге. Среди других причин – нарушение техники безопасности при строительстве и эксплуатации зданий.