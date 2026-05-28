 

Пожар в кенийской школе для девочек, множество погибших и пострадавших

28.05.2026, 11:30, Разное
  Поддержать в Patreon

16 школьниц погибли в Кении при пожаре в интернате, расположенном в городе Гилгил, в 120 километрах к западу от Найроби. Еще 74 пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщили местные власти.

Пожар в школе для девочек начался около часа ночи, когда ученицы спали. Он быстро охватил здание, в котором находилось около 220 человек. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Причина возгорания на данный момент не установлена.

Подобные пожары в Кении не редкость, причем во многих случаях речь идет об умышленном поджоге. Среди других причин – нарушение техники безопасности при строительстве и эксплуатации зданий.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

28.05 / В Москве прошли переговоры между Ираном и талибами, обсуждались Израиль и США

28.05 / Обязательный экзамен по истории дополнят полиграфом – учеников проверят на «истинное отношение» к событиям

28.05 / Самым умным хищником на планете оказалась плотоядная кувшинка

28.05 / Российские ученые научились вычислять температуру начала и конца кипения нефтепродуктов с точностью до 3°C

28.05 / Ученые раскрыли роль бактерий в сохранности скелетов

28.05 / В Бангладеш отменено жертвоприношение буйвола по кличке Дональд Трамп, ставшего интернет-сенсацией

28.05 / На экономическую грамотность студентов сильнее повлияли мотивация и семейные финансы, чем опыт работы

28.05 / Британская разведка — российские потери убитыми в войне с Украиной – почти полумиллиона человек

28.05 / «Росатом» завершил сборку реактора для уникального плавучего энергоблока

28.05 / Астрономы впервые обнаружили галактику, где черная дыра возникла раньше звезд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике