Обязательный экзамен по истории дополнят полиграфом – учеников проверят на «истинное отношение» к событиям

С 2028 учебного года девятиклассников российских школ ждёт нововведение: обязательный устный экзамен по истории будет проходить исключительно в комплексе с полиграфом.

В Рособрнадзоре уверяют, что детектор лжи поможет экзаменаторам не только оценить знание дат и фактов, но и выявить крамольные эмоции – например, подозрительное спокойствие пульса при ответы на билеты об истории Великой Отечественной войны и новейшей истории страны.

Согласно методическим рекомендациям, экзамен теперь будет проходить в три этапа: сначала устный ответ по билету, затем серия уточняющих вопросов от полиграфолога и наконец «корректирующая беседа» на основе показаний прибора. Если детектор лжи фиксирует неодобрительные сигналы или излишнее спокойствие при упоминании исторических фактов, ученик автоматически получает приглашение на разговор с представителями силовых ведомств.

«Сразу с первого занятия возбуждать уголовное дело никто не будет, но без профилактической беседы не обойдётся. Мы в тяжёлое время не можем себе позволить получить высшее образование лицам, отрицательно настроенным в отношении своего государства», – пояснил представитель МВД Алексей Сургучёв.

Во избежание будущих проблем после экзаменов ученикам рекомендуют проходить ментальную подготовку.

