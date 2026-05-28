Ученые опровергли информацию о вреде ежедневного потребления фруктового сока

Рекомендация употреблять пять порций фруктов и овощей в день известна во многих странах. В Великобритании лишь 17% взрослых следуют этому правилу. Среди главных причин люди называют высокую стоимость фруктов, недоступность и нехватку времени. Альтернативой этому могло бы стать повышенное потребление фруктовых соков или смузи.

Однако продолжается дискуссия о высоком содержании сахара в соках. Всемирная организация здравоохранения относит соки к категории «свободных сахаров», потребление которых советуют ограничивать. Научные исследования указывали на риски для здоровья при регулярном потреблении сладких соков. Такие данные подтолкнули ряд стран пересмотреть рекомендации: например, Франция перестала считать сок за порцию фруктов, а Австралия советует пить его лишь изредка. При этом метаанализы показывали, что умеренное потребление сока не вредит обмену веществ, а по некоторым данным, даже снижает артериальное давление.

Исследователи из Ньюкаслского университета (Великобритания) провели прямой эксперимент, чтобы понять, что происходит со здоровьем людей, когда они следуют рекомендациям с соком и без него. В исследовании, опубликованном в издании British Journal of Nutrition, участвовали 42 здоровых взрослых человека, которые обычно ели не более двух порций фруктов и овощей в день.

Их случайным образом распределили на три группы. Первая была контрольной и продолжала питаться как обычно. Второй поставили задачу нарастить потребление до пяти порций исключительно за счет цельных фруктов и овощей. Третья группа делала то же самое, но одну из пяти ежедневных порций могла заменять на 150 миллилитров фруктового сока или смузи. На старте и в конце исследования ученые собирали данные о питании, брали кровь на анализ, а также оценивали настроение участников с помощью опросников на тревожность и депрессию.

Обе группы, менявшие питание, резко увеличили потребление фруктов и овощей — с двух примерно до семи-девяти порций в день в среднем, тогда как контрольная группа осталась на исходном уровне. Оба подхода оказались одинаково хорошо переносимыми.

Группа, употреблявшая сок или смузи, показала, что симптомы депрессии значительно ослабли по сравнению с контрольной группой, порядка двух процентов. В группе, питавшейся только цельными продуктами, тоже наблюдалась положительная динамика, но она не достигла порога статистической значимости. Исследователи связали этот эффект с флавоноидами и витамином C, которые содержатся в соках и, как выяснилось ранее, способствуют улучшению мозгового кровообращения.

Вопреки опасениям, что сок вытеснит из рациона богатые клетчаткой продукты, участники обеих групп увеличили ее потребление в среднем на 8-10 граммов в день. По мнению авторов исследования, это произошло за счет того, что испытуемые стали есть больше фруктов и овощей в целом.

Кроме того, хотя потребление свободных сахаров в «соковой» группе закономерно выросло, анализы крови не показали ухудшений в липидном профиле, уровне глюкозы или воспалительных маркерах. Это ставит под сомнение привычку приравнивать фруктовый сок к сладким газированным напиткам.