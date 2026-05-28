Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1555-й день войны

Минобороны РФ 28 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Казачья Лопань и Белый Колодезь Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Храповщина, Лужки, Писаревка, Пустогород и Вольная Слобода Сумской области. Противник потерял до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Нечволодовка, Моначиновка Харьковской области, Красный Лиман, Яцковка и Рубцы Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 20 автомобилей. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Пискуновка, Новоселовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 90 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Кучеров Яр, Райское и Водянское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370-ти военнослужащих, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Омельник, Чаривное Запорожской области, Покровское и Подгавриловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Орехов и Кирово Запорожской области. Уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 184 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 152965 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29527 танков и других боевых бронированных машин, 1727 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35115 орудий полевой артиллерии и минометов, 62746 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.