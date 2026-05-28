 

Виктория Боня собирает ЧВК «Боня» для борьбы с телефонными мошенниками

28.05.2026, 16:00, Разное
Окрылённая последними успехами и инициативами телеведущая Виктория Боня решила встать на путь борьбы с телефонными мошенниками и объявила о создании частной военной компании «Боня», специализирующейся на борьбе со скамерами. Технологической платформой для этого проекта станет фрод-рулетка Т-банка.

«Эти мерзавцы крадут и деньги, и нормальную жизнь. Кто-то из жертв теперь не сможет позволить себе личного фитнес-тренера, кто-то будет вынужден месяц питаться по ресторанам вместо услуг домашнего повара», – заявила экс-звезда «Дома-2» на стриме.

В рамках тестовых стримов Боня совершила первые разоблачения мошенников, воспользовавшись идеальным знанием акцентов и статусом налогового резидента другой страны.

Теперь Виктория Боня собирает команду по примеру Евгения Пригожина, который в 2022 году устраивал роад-шоу по российским тюрьмам и предлагал вступить в ЧВК «Вагнер» заключённым. Виктория Боня намерена привлечь любых релокантов и бывших лидеров мнений, у кого проблемы с законом и кто хочет искупить перед Родиной вину кровью. В штат компании войдут бывшие, действующие и будущие иностранные агенты, а также лица, имевшие проблемы с законом, причём последних наймут с полномочиями смотрящих. ЧВК не будет иметь офисов – всех берут на «удалёнку».

Актёр Никита Кологривый, отсидевший 7 суток в марте 2024 года за хулиганство, уже начал работать из арендованного поместья на Рублёвке – он возглавил отдел психологических атак, и спустя неделю поставил первые «звёздочки на фюзеляж»: ему удалось надолго вывести из строя почти десяток мошенников. Будет участвовать даже режиссёр Андрей Звягинцев – он уже продемонстрировал своё умение всего за несколько минут доводить мошенников до депрессивного состояния, что резко снижает их продуктивность.

Семён Слепаков будет работать из Хайфы, рэпер Моргенштерн и Даня Милохин – совместно из Дубая, если только Иран не начнёт новые атаки. К ЧВК присоединится и Илья Варламов – как лицо без определённого места жительства, он возглавит мобильный пункт антифрода. По данным источников, Юлия Латынина уже давно посылала сигналы о желании вернуться на Родину, поэтому с энтузиазмом вызвалась принять участие в борьбе с телефонными мошенниками. Максим Галкин планирует на этой службе полностью раскрыть свой талант пародиста (он будет общаться с аферистами от лица Владимира Зеленского), а Алексей Венедиктов пообещал, что мошенники ещё будут сами ему платить. 

Новая ЧВК уже зарегистрировалась в российской юрисдикции и будет платить налоги в РФ. Как уточняет газета «Ведомости», ссылаясь на свои источники, ранее признанные иноагентами Слепаков, Моргенштерн и Варламов согласились помогать Родине в борьбе с мошенниками именно в обмен на снятие этого статуса. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

