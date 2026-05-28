Стресс мужчин изменил структуру сперматозоидов и повлиял на развитие эмбриона

В последние годы исследователи уделяют большое внимание влиянию жизненного опыта мужчины на здоровье его будущего потомства. Научные работы подтверждают, что молекулярные сигналы в сперматозоидах реагируют на изменения окружающей среды. Это делает их уникальными носителями информации о жизненном опыте отца и развитии потомства. Например, ученые выяснили, что опыт, полученный отцом до зачатия, в том числе возраст, рацион, физические нагрузки, вредные привычки и перенесенные инфекции, влияет на состояние сердечно-сосудистой и нервной системы, метаболизм и психическое здоровье потомства.

Новую научную работу посвятили роли белковой молекулы let 7f 5p, реагирующей на стресс. В сперматозоидах здоровых мужчин, не подвергавшихся хроническому стрессу, эта молекула содержится в низкой концентрации, но в ответ на сильное эмоциональное потрясение ее уровень растет.

Чтобы понять, как концентрация let 7f 5p влияет на развитие эмбриона и впоследствии на взрослое потомство, ученые провели эксперимент. Они повысили уровень этого белка в оплодотворенных яйцеклетках мышей, чтобы имитировать последствия хронического стресса у отца.

Потомство мужского пола, подвергшееся воздействию более высоких концентраций молекулы, росло крупнее и имело более длинные кости даже при сохранении стандартного рациона. Изменения сохранялись и во взрослом возрасте. Самцы, участвовавшие в эксперименте, весили больше собратьев и отличались длинными костями.

Результаты исследования, опубликованного в журнале iScience, свидетельствуют, что сперматозоиды переносят не только генетическую информацию. Они также несут в себе молекулярные сигналы, сформированные жизненным опытом, в том числе стрессом, которые могут влиять даже физический рост — размеры тела и длину костей.

Поскольку факторы, воздействующие на здоровье ребенка в период раннего развития и даже до зачатия, могут сказываться на риске развития заболеваний на протяжении всей жизни, необходимо изучать механизмы этих процессов.

Влиянию материнского опыта на здоровье потомства уделяют много внимания, но важно обратить внимание и на жизненный опыт отца до зачатия, в том числе на перенесенный стресс.

Исследователи подчеркнули, что борьба со стрессом, полноценный сон, правильное питание и поддержка в трудные времена могут способствовать улучшению биологических показателей до беременности.