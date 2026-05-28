В Сосновоборске построили алкоплощадки во дворах, чтобы пьющие не выгоняли детей

Мэрия Сосновоборска отчиталась об успешной реализации муниципальной программы «Уютные дворы», стартовавшей ровно год назад. Перед властями шахтёрского городка, где закрылись все предприятия по добыче угля, остро стала проблема комфортного сосуществования во дворах граждан, имеющих пристрастие к потреблению спиртных напитков, и несовершеннолетних.

Родители несовершеннолетних жаловались, что пьющие граждане постоянно выгоняют с детской площадки детей и распивают там спиртные напитки. Обращения в администрацию и в полицию действия не возымели.

«Участковые сначала пытались изображать активность, а потом примкнули к компании лиц, употребляющих спиртное, и стали выгонять детей вместе», – сетовал год назад на встрече с сосновоборцами мэр Виктор Дьяконов.

К счастью, отличную идею городскому главе подал его родной брат Степан – владелец деревообрабатывающего предприятия и советник мэра по совместительству. Он предложил развести потоки отдыхающих. В каждом дворе стали появляться специализированные «алкоплощадки», а в некоторых дворах появилось по 2-3 таких комплекса.

Как заметили горожане, количество инцидентов между детьми и потребителями спиртных напитков существенно снизилось, но «дети пока по старой привычке избегают некоторых дворов».

