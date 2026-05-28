 

В Сосновоборске построили алкоплощадки во дворах, чтобы пьющие не выгоняли детей

28.05.2026, 15:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Мэрия Сосновоборска отчиталась об успешной реализации муниципальной программы «Уютные дворы», стартовавшей ровно год назад. Перед властями шахтёрского городка, где закрылись все предприятия по добыче угля, остро стала проблема комфортного сосуществования во дворах граждан, имеющих пристрастие к потреблению спиртных напитков, и несовершеннолетних.

Родители несовершеннолетних жаловались, что пьющие граждане постоянно выгоняют с детской площадки детей и распивают там спиртные напитки. Обращения в администрацию и в полицию действия не возымели.

«Участковые сначала пытались изображать активность, а потом примкнули к компании лиц, употребляющих спиртное, и стали выгонять детей вместе», – сетовал год назад на встрече с сосновоборцами мэр Виктор Дьяконов.

К счастью, отличную идею городскому главе подал его родной брат Степан – владелец деревообрабатывающего предприятия и советник мэра по совместительству. Он предложил развести потоки отдыхающих. В каждом дворе стали появляться специализированные «алкоплощадки», а в некоторых дворах появилось по 2-3 таких комплекса.

Как заметили горожане, количество инцидентов между детьми и потребителями спиртных напитков существенно снизилось, но «дети пока по старой привычке избегают некоторых дворов».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

28.05 / Затмение усилило веру людей в науку

28.05 / Стресс мужчин изменил структуру сперматозоидов и повлиял на развитие эмбриона

28.05 / Виктория Боня собирает ЧВК «Боня» для борьбы с телефонными мошенниками

28.05 / В России построили трехмерную модель защитных барьеров от землетрясений

28.05 / Российская технология повысила добычу трудноизвлекаемой нефти

28.05 / Ferrari выпустила свой первый суперкар на электрической тяге

28.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1555-й день войны

28.05 / Выборы в Армении — Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна

28.05 / В башне МИД прошёл спиритический сеанс по вызову духа Анкориджа

28.05 / Ученые опровергли информацию о вреде ежедневного потребления фруктового сока

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике