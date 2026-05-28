Ferrari выпустила свой первый суперкар на электрической тяге

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari представил Luce — свой первый электрокар, который будет производиться серийно. Этот шаг стал одним из самых значительных в долгой истории бренда. Четырехдверный электрокар получил новый облик и четыре мотора, выдающих в сумме 1035 лошадиных сил. Компания планирует начать продажи в Америке в первом полугодии 2027 года. В отличие от традиционных спорткаров, новинка построена на специализированной электрической платформе, что позволило переосмыслить пропорции электромобиля с чистого листа. Результат разительно отличается от всего, что компания выпускала ранее.

Длина Luce достигает чуть более пяти метров. Автомобиль ниже, чем кроссовер Purosangue, а его форма продиктована движениями воздушных потоков. Инженеры добились коэффициента аэродинамического сопротивления на уровне 0,254 без применения активных элементов. От них отказались, чтобы снизить массу и сохранить чистоту поверхностей. Четыре электромотора выдают 1035 лошадиных сил, а система управления позволяет реализовать векторизованное распределение крутящего момента на обеих осях. Энергию поставляют батареи емкостью 122 кВт·ч, которые служат компонентом кузова, обеспечивающим дополнительную прочность.

Моторы и аккумуляторы компания разработала и производит самостоятельно. Электрокар использует 800-вольтовую архитектуру и поддерживает зарядку до 350 кВт. По европейскому циклу WLTP Luce способен проехать около 530 км. В шасси применены подруливающие задние колеса и активная подвеска от гиперкара F80. Покупателям предложат аэродинамические колеса, снижающие сопротивление на 5 %. Интерьер отделан первоклассными материалами и стал просторнее. В отличие от штучных экзотов, Luce войдет в обычную производственную линейку. В Европе уже открыт прием заказов: цены стартуют с 640 тысяч долларов.

Источник — Interesting Engineering