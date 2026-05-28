Выборы в Армении — Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна

Накануне парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 мая, президент США Дональд Трамп выступил в поддержку нынешнего главы правительства – Никола Пашиняна. Премьер-министр проводит курс отдаления от РФ и сближения с Западом.

«Он настоящий друг и настоящий лидер, который делает свою страну сильной, состоятельной и безопасной! Он разделяет мое видение МИРА и ПРЕУСПЕВАНИЯ для Армении и всего региона Южного Кавказа», – пишет американский президент.

Трамп напоминает о недавнем визите в Армению Государственного секретаря США Марко Рубио, подписавшего несколько договоров, отметив, что соглашения открывают «замечательным американским энергетическим компаниям» доступ из Центральной Азии в США.

«Поэтому я выражаю полную поддержку Николу на перевыборах 7 мая. С его помощью, мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на еще большие высоты. Сделаем (Армению) снова великой – MAGA!» – добавляет он.

Курс правительства Армении вызывает значительное недовольство в Москве. 27 мая стало известно, что Армения получила от РФ письмо о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.

«Продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского сотрудничества», – заявляют российские власти.