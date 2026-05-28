 

Поступают сообщения, что США и Иран договорились о продлении режима прекращения огня на 60 дней

28.05.2026, 17:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Журналист Барак Равид в своем блоге в сети Х сообщил, что США и Иран достигли договоренности о меморандуме о взаимопонимании. Документ включает продление режима прекращения огня на 60 дней, во время которого начнутся переговоры по ядерной программе Ирана.

Барак Равид, ссылающийся на двух высокопоставленных американских чиновников и источник в регионе, отмечает, что президент США Дональд Трамп пока не утвердил документ.

По словам одного из американских чиновников, «президент передал посредникам, что ему необходимы несколько дней на размышления прежде, чем он примет окончательное решение».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

28.05 / Затмение усилило веру людей в науку

28.05 / Стресс мужчин изменил структуру сперматозоидов и повлиял на развитие эмбриона

28.05 / Виктория Боня собирает ЧВК «Боня» для борьбы с телефонными мошенниками

28.05 / В России построили трехмерную модель защитных барьеров от землетрясений

28.05 / В Сосновоборске построили алкоплощадки во дворах, чтобы пьющие не выгоняли детей

28.05 / Российская технология повысила добычу трудноизвлекаемой нефти

28.05 / Ferrari выпустила свой первый суперкар на электрической тяге

28.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1555-й день войны

28.05 / Выборы в Армении — Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна

28.05 / В башне МИД прошёл спиритический сеанс по вызову духа Анкориджа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике