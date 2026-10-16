 

За приобретение и использование GTA VI россияне ответят по закону

16.10.2026, 18:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Басманный суд Москвы полностью удовлетворил иск общественной организации «За национальные компьютерные игры» о введении на территории России запрета на продажу, распространение и использование Grand Theft Auto VI, которая должна выйти в ноябре.

Как удалось доказать активистам, сама концепция серии GTA не соответствует традиционным культурно-нравственным ценностям россиян и негативно влияет на нервную систему подростков.

«Посмотрите, сколько случаев в США массовых расстрелов и прочего непотребства. Причина этого заключается не только в доступности оружия, распространении экстремистской идеологии ЛГБТ и либерализма, но и в таких играх», – сказал истец.

За попытку установить GTA VI гражданам грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей с конфискацией компьютера или приставки. Незаконное распространение западной видеоигры – уголовное преступление, за которое предусмотрено до 5 лет заключения в колонии строгого режима. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

16.10 / «Скрестили ежа с ужом»: PR-директор АО «АВТОВАЗ» высмеял летающий Tesla Roadster

16.10 / Учёные нашли способ обратимо менять обмен веществ в «энергетических станциях клеток»

16.10 / Прокуратура Рима начала расследование против Исраэля Каца и Эяля Замира из-за флотилий «Сумуд»

16.10 / Третий антирекорд: антарктический морской лед достиг минимума за всю историю спутниковых наблюдений

16.10 / Россия наносит удары по энергосистеме Украины, отключения в Киеве и восьми областях

16.10 / Ученые выяснили, что вредит психике подростков сильнее чем телевизор и недостаток спорта

16.10 / Министерство юстиции РФ обновило реестр «иноагентов», включив в него певицу Наоко

16.10 / Исследователи выяснили, как тревожность влияет на точность выполнения задач

16.10 / Почему в 2026 году по всему миру участились нападения медведей на людей?

16.10 / Reuters — распоряжение ограничить использование Starlink Украиной поступило из Белого дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике