За приобретение и использование GTA VI россияне ответят по закону

Басманный суд Москвы полностью удовлетворил иск общественной организации «За национальные компьютерные игры» о введении на территории России запрета на продажу, распространение и использование Grand Theft Auto VI, которая должна выйти в ноябре.

Как удалось доказать активистам, сама концепция серии GTA не соответствует традиционным культурно-нравственным ценностям россиян и негативно влияет на нервную систему подростков.

«Посмотрите, сколько случаев в США массовых расстрелов и прочего непотребства. Причина этого заключается не только в доступности оружия, распространении экстремистской идеологии ЛГБТ и либерализма, но и в таких играх», – сказал истец.

За попытку установить GTA VI гражданам грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей с конфискацией компьютера или приставки. Незаконное распространение западной видеоигры – уголовное преступление, за которое предусмотрено до 5 лет заключения в колонии строгого режима.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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