 

Reuters — распоряжение ограничить использование Starlink Украиной поступило из Белого дома

16.10.2026, 15:18, Разное
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Распоряжение ограничить работу спутниковой системы, которую украинская армия использует для связи на поле боя и управления беспилотниками, поступило из Белого дома, пишет Reuters со ссылкой на двух американских и одного западного чиновника.

По их словам, руководство министерства обороны США получило указание замедлить работу сервиса Starshield компании SpaceX, предоставляемого украинским военным. Кто именно в Белом доме принял это решение и кто отвечал за его исполнение, источники не уточнили.

Starshield является военной версией сервиса Starlink, разработанной SpaceX для государственных заказчиков, в первую очередь для Пентагона, который является его крупнейшим клиентом. На этой неделе украинские официальные лица сообщили, что терминалы военного Starlink перестали работать на быстро движущихся объектах, что нарушило работу систем наведения украинских беспилотников. По их словам, ограничения осложнили удары по российским силам и логистике на оккупированных территориях и замедлили дроны-перехватчики, используемые для уничтожения российских беспилотников типа «Шахед».

В четверг, 15 октября, источник в министерстве обороны Украины сообщил, что терминалы снова работают в движении, но лишь на скорости до 160 км/ч.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что президент подобного распоряжения не отдавал. На вопрос о том, могли ли его отдать другие представители администрации, в Белом доме не ответили. Глава SpaceX Илон Маск написал в среду в X, что системы Starshield принадлежат правительству США и контролируются им, поэтому любые ограничения скорости или использования определяют американские военные или президент.

Ограничение было введено на фоне давления президента Дональда Трампа на Киев с целью прекратить удары по российским НПЗ, которые он считает причиной роста цен на энергоносители, подрывающего шансы Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах.

Отношения Киева и Вашингтона резко ухудшились после встречи в Майами 9 октября с участием представителей двух стран, Европы и Всемирного банка. По словам источника, зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявили украинской делегации, что Вашингтон недоволен продолжением ударов по российским НПЗ вопреки неоднократным просьбам их прекратить.


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