Палеонтологический прорыв в Алжире: исследователи обнаружили африканский след европейских амфибий

Капитозавроиды, представляющие собой обширную ветвь древних темноспондильных амфибий, доминировали в пресноводных и лагунных бассейнах на всех континентах в течение всего триасового периода, то есть примерно 250–200 миллионов лет назад, сообщается на сайте Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН. На данный момент систематика этой группы включает 24 рода и свыше 40 видов. Будучи верховными хищниками, эти земноводные занимали нишу крупных рыбоядных животных в речных и озерных экосистемах.

В алжирской части Сахары, в бассейне Иллизи, остатки этих существ известны с семидесятых годов прошлого века. Однако масштабные раскопки 2008 года в районе Ин-Аменас, близ селения Рекуле, позволили вскрыть уникальный триасовый лагерштетт. Благодаря исключительной сохранности окаменелостей, чей возраст оценивается примерно в 245 миллионов лет, был описан новый вид — Stanocephalosaurus amenasensis.

Спустя одиннадцать лет, в 2019 году, на том же участке Рекуле было вскрыто новое костеносное захоронение. Анализ геологического разреза показал, что амфибии встречаются и в вышележащем песчаном пласте, который напрямую перекрывает слои с Stanocephalosaurus. Изучение фрагментарного черепа длиной около 60 сантиметров, добытого из рыхлых песков, проводилось совместными усилиями специалистов Университета науки и технологий Хуари Бумедьена и Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН. Полученные данные легли в основу описания Stenotosaurus aitoualii. Видовое имя дано в честь геолога Рашида Айт Уали. Принципиально важно, что до этого момента представители рода Stenotosaurus фиксировались только в средне-триасовых отложениях Западной Европы и никогда не встречались на территории Африки.

Особый научный интерес вызывает анатомия алжирской находки. Скелет демонстрирует ряд прогрессивных признаков, в частности контакт боковой затылочной и крыловидной костей, а также резкий наклон щечной области черепа. Эти детали не были зафиксированы у европейских сородичей, таких как Stenotosaurus semiclausus и S. gracilis. Кроме того, Stenotosaurus aitoualii обладает более продвинутым строением черепной коробки по сравнению с залегающим в том же разрезе Stanocephalosaurus amenasensis.

Морфологический анализ в сопоставлении с восточноевропейскими и североамериканскими формами выявил у вида Айт Уали наличие замкнутой ушной вырезки и иных черт, характерных для таксонов, появившихся не ранее среднего триаса.

Эта находка служит надежным биостратиграфическим маркером. Поскольку все прочие находки Stenotosaurus приурочены к анизийским слоям среднего триаса Европы, их присутствие в Рекуле позволяет точно датировать вмещающую толщу. При этом массовые находки Stanocephalosaurus в основании разреза, скорее всего, имеют более древний, позднеоленёкский возраст.

Сравнительный анализ алжирских окаменелостей указывает на их тесную морфологическую связь, что говорит о прямой эволюционной преемственности. Установленная последовательность залегания этих амфибий — от Stanocephalosaurus к Stenotosaurus — вероятно, отражает глобальную смену двух фаунистических этапов в местных тетраподных сообществах на рубеже раннего и среднего триаса.

Публикация: Дахумане А., Морковин Б.И., Неджари А., Теллал Ю. Новый капитозавроид (Amphibia, Temnospondyli) из среднего триаса Алжира // Палеонтологический журнал. 2026. № 4. С. 81–97. https://doi.org/10.7868/S3034587126040096

Изображение на обложке: реконструкция черепа Stenotosaurus aitoualii Dahoumane et Morkovin, 2026: а – дорсальная сторона; б – вентральная сторона; серой заливкой отмечены реконструированные части черепа. Источник: ПИН РАН

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