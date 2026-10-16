 

Энтузиасты перенесли легендарную Diablo II в виртуальную реальность

16.10.2026, 13:03, Разное
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Пока Blizzard готовит уже пятую часть игры во вселенной Diablo, энтузиасты не дремлют и создают весьма любопытные моды. Недавно пользователь Reddit под ником Fantastic-Author2736 выложил видео прохождения Diablo II от первого лица, чего не предполагает ни оригинальный движок с изометрической проекцией, ни сам геймплей. Получилось настолько хорошо, что геймеры уже вовсю требуют продолжения.

Модернизированная версия Diablo II доступна для скачивания на GitHub. Проект откровенно сырой, на сегодня доступна версия 0.141, которая тоже подлежит оптимизации. В частности, автор мода тестирует варианты с разными видами вертикальной синхронизации и сглаживания и результаты пока противоречивы. И пока что лучше выбирать FXAA или MSAA вместо TAA.

Игра работает на двух основных инструментах, FlatVR и BodyWalk. Первый отвечает за вывод картинки на дисплей в формате от первого лица, второй нужен для отслеживания положения головы игрока внутри игрового мира. Есть еще много важных, но пока не решенных нюансов — например, в оригинальной игре вообще нет понятия «неба», оно там не нужно. А теперь его нужно как-то создать и сделать так, чтобы понравилось фанатам — причем, в разных локациях должны быть свои картинки.

Источник &#8212 Reddit


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