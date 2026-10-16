От гипертензии к метаболизму: у распространенного препарата обнаружили полезную «побочку»

Специалисты установили, что популярный медикамент для коррекции артериального давления, известный как лозартан, способен стимулировать метаболические процессы. Секрет кроется в его влиянии на бурую жировую ткань, которая отвечает за интенсивное сжигание калорий и генерацию тепла внутри организма.

В ходе масштабного анализа медицинских архивов, охватившего сведения о стах тысячах пациентов, была выявлена примечательная закономерность. Обладатели активно функционирующего бурого жира демонстрировали значительно меньшую склонность к развитию диабета второго типа, тревожных состояний, депрессивных расстройств и кардиологических патологий.

Первичное наблюдение показало, что у лиц, проходящих терапию определенными гипотензивными средствами, данная метаболическая ткань визуализировалась при диагностике заметно чаще. Для детального изучения этого феномена был проведен эксперимент на клеточных культурах и лабораторных грызунах. Введение лозартана подопытным животным привело к резкому росту активности бурого жира и увеличению энергозатрат. Примечательно, что при этом физическая масса самих мысов не подверглась изменениям.

Выяснилось, что стимуляция липидных клеток идет в обход стандартного пути снижения давления. Препарат задействует иную биологическую цепочку, напрямую не связанную с регуляцией сосудистого тонуса. Данное открытие формирует базу для разработки принципиально нового класса фармакологических средств. Их задачей станет коррекция обменных процессов и борьба с метаболическими нарушениями без прямого воздействия на показатели артериального давления.

Итоги работы ученых опубликованы в журнале Nature.

Изображение: разработано Мagnific.

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