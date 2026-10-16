Всемирный день хлеба

16 октября мир отмечает Всемирный день хлеба — праздник, учреждённый в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1945 году была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), которая занимается решением проблем развития сельского хозяйства и производства хлеба. Этот день — не только профессиональный праздник пекарей, но и дань уважения самому главному продукту на столе жителей Земли, а также повод привлечь внимание к проблемам голода и недоедания.

История хлеба насчитывает несколько тысячелетий: первые лепёшки из крупы и воды выпекались на раскалённых камнях около 8 тысяч лет назад, а первый дрожжевой хлеб научились делать в Древнем Египте. В русской культуре хлеб всегда занимал особое место: сложный процесс его приготовления считался таинством, замес теста сопровождался молитвой, а каравай служил символом единения семьи. Не случайно в христианских храмах прихожан причащают хлебом и вином, молодожёнов встречают с караваем, а уезжающему в дорогу дают краюху хлеба.

Сегодня Всемирный день хлеба отмечают по всему миру: проходят выставки хлебной продукции, ярмарки, мастер-классы пекарей и кондитеров, благотворительные акции с раздачей хлеба нуждающимся. Хлеб многолик — от русского ржаного каравая и французского багета до итальянской чиабатты, кавказского лаваша и мексиканской тортильи, — но неизменно одно: он остаётся символом жизни и достатка в доме.

Все о хлебе читайте в нашей статье.

Изображение: Magnific

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