 

Всемирный день хлеба

16.10.2026, 9:01, Разное
  Поддержать в Patreon

16 октября мир отмечает Всемирный день хлеба — праздник, учреждённый в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1945 году была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), которая занимается решением проблем развития сельского хозяйства и производства хлеба. Этот день — не только профессиональный праздник пекарей, но и дань уважения самому главному продукту на столе жителей Земли, а также повод привлечь внимание к проблемам голода и недоедания.

История хлеба насчитывает несколько тысячелетий: первые лепёшки из крупы и воды выпекались на раскалённых камнях около 8 тысяч лет назад, а первый дрожжевой хлеб научились делать в Древнем Египте. В русской культуре хлеб всегда занимал особое место: сложный процесс его приготовления считался таинством, замес теста сопровождался молитвой, а каравай служил символом единения семьи. Не случайно в христианских храмах прихожан причащают хлебом и вином, молодожёнов встречают с караваем, а уезжающему в дорогу дают краюху хлеба.

Сегодня Всемирный день хлеба отмечают по всему миру: проходят выставки хлебной продукции, ярмарки, мастер-классы пекарей и кондитеров, благотворительные акции с раздачей хлеба нуждающимся. Хлеб многолик — от русского ржаного каравая и французского багета до итальянской чиабатты, кавказского лаваша и мексиканской тортильи, — но неизменно одно: он остаётся символом жизни и достатка в доме.

Все о хлебе читайте в нашей статье.

Изображение: Magnific


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

16.10 / Первоклассники читают почти как взрослые: ученые раскрыли секрет быстрых движений глаз

16.10 / ВСУ — ночью перехвачены 114 беспилотников. МО РФ — сбиты 644 БПЛА

16.10 / Из-за массовых оскорблений Илон Маск забанил всех украинцев в X

16.10 / Специалисты МГНЦ впервые в России изучили заболевания, связанные с геном MORC2

16.10 / Французский стартап разработал «вечный power bank» со сменными элементами

16.10 / Ученые КФУ нашли способ с помощью активных минеральных добавок сделать цемент экологичнее и дешевле

16.10 / В КНИТУ-КАИ запатентовали новую технологию литья термопластов

16.10 / Ученые ДВФУ усовершенствовали магнитные нанопроволоки-медузы для эффективного хранения информации

16.10 / На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 7

16.10 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1696-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике