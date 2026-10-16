Французский стартап разработал «вечный power bank» со сменными элементами

Парижская компания Ctrl Energy разработала аккумулятор Zero, который внешне выглядит массивным и угловатым, но легко разбирается без единого инструмента благодаря верхней крышке на магнитных креплениях. Внутри корпуса размещены 6 литий-ионных элементов формата 18650 емкостью 3500 мА⋅ч каждый, что суммарно дает 21 000 мА⋅ч. Пользователю достаточно снять крышку, чтобы заменить отработавшие батареи на свежие. Разработчики советуют использовать протестированные аккумуляторы марок Samsung, LG или Molicel, доступные на маркетплейсах всего за несколько долларов, либо заказывать сменные комплекты напрямую у производителя.

При кабельном подключении гаджеты получают до 100 Вт мощности, при беспроводном — 15 Вт. Функционал пауэрбанка расширяется за счет боковой площадки с магнитной поверхностью. К корпусу можно пристыковать фонарик, добавочные разъемы USB или светопанель для съемки видеоклипов. С помощью специального синхронизирующего адаптера разрешается объединять до 5 устройств в общую мобильную электростанцию объемом 105 000 мА⋅ч, а для автономных походов предусмотрено подключение складной солнечной панели на 18 Вт.

Отверстие в корпусе аккумулятора служит ручкой, петлей под карабин, освобождает зазор под камеру смартфона при беспроводном контакте и удерживает напечатанную на 3D-принтере катушку для провода. Тем, кому базовый гаджет кажется громоздким, разработчики предлагают миниатюрную версию Subzero с одной сменной батареей на 5000 мА⋅ч. Сейчас Ctrl Energy собирает средства на Kickstarter: стандартный Zero доступен за 89 долларов, а Subzero — за 39. Первые международные отправки запланированы на июнь 2027 года.

Источник — Kickstarter

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