 

Стрельба в начальной школе в Орегоне — погибли трое детей и учитель, нападавший убит

16.10.2026, 5:18, Разное
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В четверг, 15 октября, в начальной школе Silver Rail в городе Бенд, штат Орегон, произошла стрельба, в результате которой погибли трое детей и один взрослый. Как пишет CNN, погибшие дети были в возрасте 5, 8 и 11 лет, взрослый – учитель школы. Нападавший убит.

По сведениям полиции, стрельбу устроил 16-летний местный житель. Около 13:00 по местному времени он проник в здание школы, прострелив запертые двери. Очевидец, заметивший вооруженного подростка, последовал за ним и вступил с ним в перестрелку. Нападавший был убит еще до прибытия полиции.

Кроме погибших, пострадали семилетний ребенок и еще один учитель. Оба доставлены в больницу. Их состояние оценивается как критическое.

Полиция выясняет мотивы нападения и проверяет, был ли стрелявший каким-либо образом связан со школой. После первых сообщений о стрельбе учебное заведение было заблокировано, а затем началась эвакуация детей. Для родителей организовали специальный пункт, где они могли встретиться с детьми.

Губернатор Орегона Тина Котек выразила соболезнования семьям погибших. Занятия в школах округа Бенд – Ла-Пайн в пятницу отменены.


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